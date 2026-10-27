¿Qué le pasó a Natalia Alcocer? Sufre intensa CRISIS en La Granja VIP | VIDEO

Natalia Alcocer ha protagonizado uno de los momentos más inquietantes de la temporada en La Granja VIP, pues diversos usuarios captaron este martes 27 de octubre momentos de crisis por parte de la personalidad de televisión.

En redes sociales, hablan de la posibilidad de que la celebridad tenga que abandonar el reality show después de este ataque que sufrió. Todo sucedió mientras ella se encontraba en el entrevistadero, una zona especial del programa de acceso limitado.

¿Qué le pasó a Natalia Alcocer?

Aunque de momento no se sabe qué le provocó la crisis a Natalia Alcocer, en redes sociales circulan las imágenes que muestran los momentos en que los granjeros están en el comedor y conversan sobre los gritos que escuchan.

Niurka asegura que “sí está mal” y luego otro de los compañeros dicen que hablarían después sobre el tema. La situación llegó al grado que tuvieron que ponerle música a los famosos para amortiguar los gritos de su compañera.

No se supo exactamente cuánto tiempo duró la crisis ni qué más sucedió por las cámaras censuradas, por lo que tampoco se sabe qué tipo de ayuda terminó por recibir la famosa para regularse.

🫪 Natalia Alcocer tiene una CRISIS y lleva más de media hora a los GRITOS con la producción, les tuvieron que poner música dentro de la granja para que no se escuchara todo el escándalo.#LaGranjaDuelo pic.twitter.com/2ewo79VyCq — nacho con O (@NachoConO) October 27, 2026

Horas antes de la crisis, Natalia platicaba con su novio Pablo Montero en una conversación donde ella parecía molesta y hasta terminó llorando al explicar que había cosas que le han dolido en la convivencia.

Entre los temas que mencionó estaban los comentarios sobre la cercanía del cantante con otras mujeres; además, señaló que siente que él no la defiende cuando alguien realiza un comentario que la lastima, por lo que él prometió cuidarla más.

Por otra parte, Natalia también ha expresado su inconformidad con algunas situaciones del reality. La actriz ha señalado que, desde su perspectiva, existen favoritismos y que la manera en que se han presentado algunos videos de su relación con Pablo Montero la ha perjudicado.

A final, después de salir del entrevistadero, la mujer decidió ir a acostarse un rato y recibió el apoyo de Pablo Montero, Niurka y otras personalidades del programa. De momento, se desconoce si la crisis que tuvo habría sido suficiente para que llegue a dejar el programa, como se especula.

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