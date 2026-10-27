¿Un arreglito o maquillaje? El radical ‘estirón’ de cara de Enrique Guzmán que impactó en redes

¿Enrique Guzmán se estiró la cara? Esa es una de las preguntas del público después de que comenzara a circular un video en el que podemos ver un cambio muy evidente en el rostro del reconocido cantante mexicano.

Y es que con 83 años de edad, todos hemos visto al papá de Alejandra Guzmán cambiar a través de los años y envejecer, por lo que a nadie le pareció natural encontrarlo ahora con el rostro “rejuvenecido”.

Enrique Guzmán tiene COVID ı Foto: larazondemexico

Aparece Enrique Guzmán con el rostro estirado

Fue en los últimos días que Enrique Guzmán apareció frente a las cámaras y en una conversación con medios de comunicación, fue imposible que no le preguntaran sobre la apariencia de su rostro.

A través de los años, la cara del famoso se había transformado por su edad, aumentando las arrugas y la piel colgada de manera natural. Sin embargo, ahora apareció en su gira de despedida con el rostro prácticamente liso.

En La Mesa Caliente, mostraron la entrevista donde en tono de broma, Enrique Guzmán aseguró “me reestiré todo” en referencia a la apariencia de su rostro, “la otra parte se las enseño luego”, remató.

Sin embargo, cuando los medios buscaron una respuesta real, él siguió bromeando, pues cuando le preguntaron si se hizo un arreglito, él respondió “así vengo de la calle” y luego “no, mi vida, me acaban de maquillar”.

Las redes sociales rápidamente reaccionaron a la apariencia del cantante, muchos coincidiendo en que no se ve del todo natural y que la tensión de su cara termina por ser inquietante. Te dejamos algunas reacciones:

“Le dejaron su cara de papel maché con engrudo jajajajaja”.

“Parece que fue con la costurera de su colonia”.

“Parece embalsamado”.

“Ayyy se ve terrible”.

“¿En qué funeraria lo maquillaron?"

Hay varias opciones de lo que se pudo haber realizado Enrique Guzmán, pero el público apunta principalmente a que utilizaron hilos tensores para eliminar el extra de piel.

Esto porque en la zona de su oreja se alcanza a ver cómo jalaron la piel para darle una apariencia rejuvenecida. Esto podría ser maquillaje o una pequeña operación estética.

😱El Sr Enrique Guzmán sorprendió a todos con nuevo rostro más rejuvenecido, dejando a todos con la boca abierta! O será la magia del maquillaje que habrá hecho de las suyas? ✨ pic.twitter.com/mbXnDmQz4z — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 17, 2026

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