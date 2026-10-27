Blanca Cruz García fue elegida presidenta provisional del Consejo General del INE

La consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García fue elegida por los diez integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para asumir la presidencia provisional del organismo, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para designar a quien ocupará la titularidad hasta concluir el periodo que correspondía a la exfuncionaria, en 2032.

La designación se produce después de que las diez consejerías que permanecen en el instituto buscaron acordar un perfil que generara consenso para conducir temporalmente al organismo electoral, en medio de las diferencias internas que dejó la salida de Taddei.

Apenas el lunes, los consejeros sostuvieron reuniones para discutir el relevo y manifestaron su intención de privilegiar la colegialidad y garantizar la continuidad de los trabajos del INE, que se encuentra en la preparación del proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, además de la Cámara de Diputados.

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El procedimiento legislativo quedó abierto después de que Taddei presentó el lunes su renuncia ante la Cámara de Diputados.

¿Quién es Blanca Cruz García, designada presidenta provisional del Consejo del INE?

Blanca Cruz García es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Antes de incorporarse al Consejo General del INE, fue designada en 2022 como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Con su nombramiento provisional, el Consejo General busca mantener la conducción del organismo mientras San Lázaro define el procedimiento para cubrir la vacante.

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