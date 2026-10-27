¿Quién suplirá a Guadalupe Taddei en el INE y cómo se elegirá?

Guadalupe Taddei renunció formalmente a la presidencia del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) el lunes, en medio de escándalos por supuestos contratos irregulares celebrados por el órgano electoral que ya investigan las autoridades pertinentes. Pero ¿quién la suplirá y cómo se elegirá a su sucesora?
El lunes, en medio de incertidumbre, Taddei Zavala entregó formalmente su renuncia a la Cámara de Diputados, con lo que dejó oficialmente el cargo y, al mismo tiempo, dio inicio al proceso dentro del Consejo Nacional y dentro de la Cámara baja para elegir a quien la suceda en el cargo.
Pero, ¿cómo es el proceso? Aquí te contamos paso a paso cómo se elegirá a la sucesora de Guadalupe Taddei en el INE.
PASO A PASO del proceso para elegir al consejero presidente del INE, que suplirá a Guadalupe Taddei
El proceso para elegir a la o el consejero presidente del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, es coordinado por la Cámara de Diputados.
Ayer, tras recibir el oficio de renuncia de Taddei Zavala, el diputado Ricardo Monreal, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), detalló cómo es el proceso:
Paso uno: Emisión de la convocatoria
- Una vez recibida la renuncia, se convoca a la Jucopo para iniciar el proceso de sustitución, el cual puede realizarse el mismo día de la recepción del oficio o la mañana siguiente
- La Cámara de Diputados debe elaborar un acuerdo para emitir la convocatoria correspondiente. El acuerdo debe someterse a la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados.
La convocatoria establecerá las reglas del procedimiento, la integración del Comité Técnico y los mecanismos para registrar a las personas aspirantes.
Paso dos: Registro y evaluación de aspirantes
- Las personas interesadas deberán inscribirse conforme a los requisitos y plazos establecidos en la convocatoria.
- El Comité Técnico tendrá a su cargo la evaluación de los aspirantes a partir de exámenes, entrevistas y otros procesos.
El objetivo es identificar a las personas que cumplan con el perfil para encabezar el órgano electoral.
Paso tres: Integración de la quinteta
- Después de evaluar a los aspirantes, el Comité Técnico seleccionará una lista de cinco personas, conocida como quinteta.
- La quinteta será turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Paso cuatro: Búsqueda de acuerdos en la Jucopo
- La Jucopo buscará construir un acuerdo para elegir a una de las cinco personas propuestas.
- Si la Jucopo logra un acuerdo, la propuesta deberá obtener la mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados.
- Si no se alcanza esa mayoría, el Pleno deberá intentar resolver la designación mediante la votación correspondiente.
- Si tampoco se consigue la mayoría calificada en el Pleno, se recurrirá a la insaculación, es decir, a un mecanismo de selección por sorteo para determinar quién ocupará el cargo.
Paso cinco: Designación
- Una vez concluido el procedimiento, se designará a la nueva persona titular de la Presidencia del INE.
Según lo informado por Ricardo Monreal, la persona designada en este proceso cubrirá los seis años restantes del periodo actual. Normalmente, el consejero presidente del INE ocupa el cargo por nueve años sin posibilidad de reelección.
¿Quién encabezará el INE mientras la Cámara de Diputados elige al sucesor de Guadalupe Taddei?
Aquí entra el Consejo General del INE. Una vez que se formalizó la renuncia de Guadalupe Taddei, las 10 consejerías restantes iniciaron un proceso para elegir a una persona que ocupará la presidencia de manera provisional.
Esta persona será nombrada de entre sus integrantes y por mayoría simple.
Es decir, la presidencia provisional del Consejo General del INE será una persona de entre las 10 consejerías actuales:
- Arturo Castillo Loza
- Blanca Yassahara Cruz García
- Arturo Manuel Chávez López
- Norma Irene de la Cruz Magaña
- Uuc-kib Espadas Ancona
- José Martín Fernando Faz Mora
- Frida Denisse Gómez Puga
- Carla Astrid Humphrey Jordan
- Rita Bell López Vences
- Jorge Montaño Ventura
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