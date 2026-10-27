¿Quién suplirá a Guadalupe Taddei en el INE y cómo se elegirá?

Este es el PASO A PASO del proceso mediante el cual se elegirá a sucesor/a de Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General del INE.

Guadalupe Taddei renunció formalmente a la presidencia del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) el lunes, en medio de escándalos por supuestos contratos irregulares celebrados por el órgano electoral que ya investigan las autoridades pertinentes. Pero ¿quién la suplirá y cómo se elegirá a su sucesora?

El lunes, en medio de incertidumbre, Taddei Zavala entregó formalmente su renuncia a la Cámara de Diputados, con lo que dejó oficialmente el cargo y, al mismo tiempo, dio inicio al proceso dentro del Consejo Nacional y dentro de la Cámara baja para elegir a quien la suceda en el cargo.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ı Foto: Cuartoscuro

Pero, ¿cómo es el proceso? Aquí te contamos paso a paso cómo se elegirá a la sucesora de Guadalupe Taddei en el INE.

PASO A PASO del proceso para elegir al consejero presidente del INE, que suplirá a Guadalupe Taddei

El proceso para elegir a la o el consejero presidente del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, es coordinado por la Cámara de Diputados.

Ayer, tras recibir el oficio de renuncia de Taddei Zavala, el diputado Ricardo Monreal, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), detalló cómo es el proceso:

Paso uno: Emisión de la convocatoria

Una vez recibida la renuncia, se convoca a la Jucopo para iniciar el proceso de sustitución, el cual puede realizarse el mismo día de la recepción del oficio o la mañana siguiente

La Cámara de Diputados debe elaborar un acuerdo para emitir la convocatoria correspondiente. El acuerdo debe someterse a la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados.

La convocatoria establecerá las reglas del procedimiento, la integración del Comité Técnico y los mecanismos para registrar a las personas aspirantes.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, explicó el proceso. ı Foto: diputados.gob.mx

Paso dos: Registro y evaluación de aspirantes

Las personas interesadas deberán inscribirse conforme a los requisitos y plazos establecidos en la convocatoria.

El Comité Técnico tendrá a su cargo la evaluación de los aspirantes a partir de exámenes, entrevistas y otros procesos.

El objetivo es identificar a las personas que cumplan con el perfil para encabezar el órgano electoral.

Paso tres: Integración de la quinteta

Después de evaluar a los aspirantes, el Comité Técnico seleccionará una lista de cinco personas , conocida como quinteta .

La quinteta será turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Aspecto de la sede del Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

Paso cuatro: Búsqueda de acuerdos en la Jucopo

La Jucopo buscará construir un acuerdo para elegir a una de las cinco personas propuestas.

Si la Jucopo logra un acuerdo , la propuesta deberá obtener la mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados.

Si no se alcanza esa mayoría , el Pleno deberá intentar resolver la designación mediante la votación correspondiente.

Si tampoco se consigue la mayoría calificada en el Pleno , se recurrirá a la insaculación, es decir, a un mecanismo de selección por sorteo para determinar quién ocupará el cargo.

Paso cinco: Designación

Una vez concluido el procedimiento, se designará a la nueva persona titular de la Presidencia del INE.

Según lo informado por Ricardo Monreal, la persona designada en este proceso cubrirá los seis años restantes del periodo actual . Normalmente, el consejero presidente del INE ocupa el cargo por nueve años sin posibilidad de reelección.

Sesión del Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

¿Quién encabezará el INE mientras la Cámara de Diputados elige al sucesor de Guadalupe Taddei?

Aquí entra el Consejo General del INE. Una vez que se formalizó la renuncia de Guadalupe Taddei, las 10 consejerías restantes iniciaron un proceso para elegir a una persona que ocupará la presidencia de manera provisional.

Esta persona será nombrada de entre sus integrantes y por mayoría simple.

Es decir, la presidencia provisional del Consejo General del INE será una persona de entre las 10 consejerías actuales:

Arturo Castillo Loza

Blanca Yassahara Cruz García

Arturo Manuel Chávez López

Norma Irene de la Cruz Magaña

Uuc-kib Espadas Ancona

José Martín Fernando Faz Mora

Frida Denisse Gómez Puga

Carla Astrid Humphrey Jordan

Rita Bell López Vences

Jorge Montaño Ventura

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