Sheinbaum: ‘No debe haber sombra de corrupción en INE’; Taddei decidirá si renuncia

Ante la escalada de señalamientos por irregularidades en las contrataciones dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que “no debe haber ninguna sombra de corrupción” y dejó en manos de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la decisión de dejar o no el cargo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el órgano debe de ser cuidado por todos, marco en el que llamó a practicar las auditorías que resulten necesarias a las finanzas del Instituto.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso. No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas del INE no se toca, que en realidad defendían intereses propios. No se trata de eso, pero entre todas y todas tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral. Entonces, deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber, pues, ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país. En ningún lado. Y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, dijo.

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Hizo hincapié en que las dudas sobre corrupción deben de aclararse en todas las instituciones, pero sobre todo en el INE, más ahora que el proceso electoral del próximo año ya está en curso.

“Pero yo creo que tiene que aclararse, transparentarse absolutamente todo y que no debe haber pues ninguna sombra, ningún sesgo, ni nada, ni ninguna sospecha de que hay corrupción en ninguna institución. Y menos en el INE, pues, porque estamos entrando a un proceso electoral que ya es en menos de bueno, creo que ya inició, de hecho, el proceso electoral”, remarcó.

Al consultarle sobre si Taddei Zaval debería abandonar el cargo, comentó que es una decisión que corresponde a la consejera.

“Eso depende de ella. Yo solo digo que creo que es relevante, pues, que no debe haber ninguna sombra de corrupción, que tienen que hacerse las auditorías que tengan que hacerse. Ya más allá de eso, pues, depende de las decisiones personales de cada quien”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, este viernes en conferencia de prensa.

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FGR