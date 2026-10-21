INE ‘no tiene empresas favoritas’, responde Guadalupe Taddei a señalamientos por contratos

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, respondió a señalamientos de presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral y aseguró que “no tiene empresas favoritas”; además, adelantó que solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para verificar “las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos de licitación”.

Al presentar un micrositio de transparencia para facilitar el acceso a los procesos de adquisiciones del organismo, sostuvo que las contrataciones deben analizarse a partir de los expedientes, los documentos y las fechas en que se realizaron, y no únicamente de las versiones difundidas en publicaciones periodísticas.

“Esta presidencia no tiene empresas favoritas. ¿Por qué? Pues porque en la contratación pública lo que debe de existir son reglas, expedientes, competencia, cuando así corresponda, y decisiones que puedan revisarse" Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE



Personas señaladas ya no forman parte del INE

Taddei Zavala defendió la necesidad de revisar los antecedentes de los proveedores que participan en las adquisiciones electorales, así como la continuidad aquellos que han participado en procesos electorales anteriores. En ese sentido, explicó que algunas empresas suministran materiales al INE desde 2019.

Sobre las personas señaladas en las publicaciones periodísticas, informó que ya no forman parte del personal del INE y que sus declaraciones patrimoniales y de intereses fueron revisadas.

Según expuso, en los apartados relativos a la participación en empresas, sociedades o asociaciones, los exservidores públicos declararon no tenerla.

“Lo que hoy podemos decir con los documentos a la vista es que eso es lo que declararon y eso es lo que obra en los expedientes del Instituto”, indicó.

Aclaró que esas manifestaciones no representan una conclusión definitiva sobre la existencia o inexistencia de posibles irregularidades, por lo que los antecedentes fueron turnados al Órgano Interno de Control, instancia que deberá determinar si hubo omisiones o falsedad en las declaraciones.

“No nos corresponde convertir esa manifestación en una conclusión anticipada sobre lo que pudo o no pudo existir”, puntualizó, y agregó que el INE proporcionará la información que le requieran las autoridades competentes, sin interferir en las investigaciones, y anunció que solicitará a la ASF que acuda al Instituto para revisar el tema.

Esto, después de que se dio a conocer la existencia de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales, por presunta triangulación de recursos y simulación de competencia en licitaciones. De acuerdo con esos reportes, las autoridades bloquearon preventivamente alrededor de 70 cuentas bancarias vinculadas con la investigación.

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cehr