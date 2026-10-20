Morena pide al INE explicar señalamientos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) explicar los señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades relacionadas con el organismo, mientras que los casos que involucran a personas presuntamente vinculadas con el partido deben ser investigados por las fiscalías correspondientes.

Cuestionada sobre las publicaciones que señalan que Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sería apoderado de una empresa que habría vendido artículos de papelería a Morena, Montiel sostuvo que corresponde a la autoridad electoral ofrecer explicaciones.

“Me parece que lo que deben de hacer es explicar, dar explicación al respecto”, afirmó.

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La dirigente morenista señaló que, ante cualquier señalamiento de esta naturaleza, los servidores públicos y las instituciones deben aclarar qué está ocurriendo. También recordó que los partidos políticos tienen una función definida dentro del Consejo General del INE.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, durante la conferencia semanal del partido. ı Foto: Cuartoscuro

Sobre las investigaciones periodísticas difundidas acerca de presuntos contratos gubernamentales y supuestas negociaciones atribuidas a personas relacionadas con Andrés Manuel López Beltrán, Montiel sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para investigar posibles delitos.

“Nosotros nunca nos opondremos a eso; al contrario, pues que se investigue y que salga la verdad”, declaró.

La presidenta de Morena rechazó que el partido tenga facultades para intervenir en esas indagatorias y afirmó que las autoridades ministeriales deben establecer si las publicaciones están sustentadas y si existen responsabilidades legales.

“Lo que diga la autoridad” será lo que el partido respete, señaló, al insistir en que las investigaciones corresponden a las fiscalías federal o estatales, según el caso.

Hoy en Conferencia de Prensa con la Presidenta Nacional de Morena, @A_MontielR :



🎓 Celebramos la iniciativa de convertir los "monumentos a la corrupción" del viejo régimen, como la casa en Tlalpan, en una universidad pública para el pueblo.



💧 Reafirmamos el compromiso del… pic.twitter.com/0RmABZ451H — Morena (@PartidoMorenaMx) October 20, 2026

En la misma conferencia, Montiel se refirió al asesinato de un integrante del movimiento en Cuajinicuilapa, Guerrero, quien presuntamente se había registrado para participar en la contienda municipal. Expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros de la víctima, y aseguró que el partido se mantiene pendiente del caso.

Indicó que Morena ha solicitado dar seguimiento a la petición de seguridad por los canales institucionales y sostuvo que, durante el proceso electoral de 2027, quienes requieran protección deben recibirla conforme a la ley, sin distinción de partido político.

La dirigente pidió no adelantar conclusiones sobre si el homicidio estuvo relacionado con el proceso electoral y afirmó que serán las investigaciones las que determinen las causas.

“En el proceso electoral debe haber estabilidad, seguridad”, señaló, al considerar que los aspirantes que enfrenten condiciones de riesgo podrán solicitar protección si cumplen con los requisitos legales.

Por otra parte, la dirigente defendió el activismo político del senador Félix Salgado Macedonio en Guerrero y afirmó que lo considera un cuadro importante para Morena, pese a reconocer que se trata de un personaje polémico.

Montiel explicó que Salgado le manifestó su disposición a no buscar un cargo que pudiera contravenir la regla interna del partido contra el nepotismo, debido a que su hija, Evelyn Salgado, es la gobernadora de Guerrero.

De acuerdo con la dirigente, el senador pidió mantener su actividad política y participar en asambleas y recorridos territoriales, una posibilidad que, dijo, Morena no le negará.

“Para mí es un gran cuadro”, afirmó, al referirse al papel de Salgado en esta etapa de la vida interna del partido.

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LMCT