PRI pide no usar caso de exfiscal de Chihuahua para tensar relación con EU

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, pidió no utilizar la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para debilitar la relación de México con Estados Unidos y llamó a mantener los acuerdos bilaterales, particularmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ya le corresponde a la Fiscalía General de la República llegar a fondo, pero tampoco desviemos la atención”, sostuvo el legislador, quien consideró que corresponde a las instancias jurídicas investigar el caso y determinar las responsabilidades que procedan.

Al respecto, Añorve pidió separar el proceso judicial de la cooperación entre ambos países.

“No confundamos la relación con la vecindad que se requiere con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en estos momentos que estamos a punto de cerrar el tema del T-MEC, la necesidad de acuerdos bilaterales”, afirmó.

César Jáuregui Moreno en imagen de archivo. ı Foto: Especial.

El senador priista también acusó a Morena de utilizar el discurso de la soberanía para tensar la relación con Washington, por lo que insistió en que deben preservarse los acuerdos comerciales y de cooperación en beneficio de ambas naciones.

“Ya no debe utilizar Morena la bandera de la soberanía para estar dinamitando esta relación con nuestro socio comercial, que es el gobierno de los Estados Unidos”, expresó.

Cuestionado sobre la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó la existencia de un pacto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Añorve sostuvo que el asunto debe resolverse por la vía legal y no mediante confrontaciones políticas.

“Este es un asunto que se ha politizado, pero simple y sencillamente es un tema jurídico que se debe resolver en las instancias correspondientes”, señaló.

Durante su conferencia matutina, la presidenta fue cuestionada sobre algunas columnas de opinión divulgadas en la prensa que referían un posible pacto entre los Gobiernos federal y estatal para entregar al exfiscal.

“Decirlo con absoluta claridad: La justicia está por encima, incluso, de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Lo digo con toda claridad”, expresó Sheinbaum

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve dijo que la detención del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui es un asunto que se ha politizado y que pone en riesgo la relación con los EU, pues bajo el pretexto de traición a la patria se dinamita la cooperación bilateral. pic.twitter.com/wFB4zJdJbE — Angel Gallegos (@gallegoso) October 20, 2026

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LMCT