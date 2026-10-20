Acuerdo comercial con EU está cerca, adelanta Sheinbaum; ve ‘buena actitud’ de país vecino

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirma que acuerdo con EU está próximo a cerrarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México y Estados Unidos están cerca de concretar un acuerdo comercial bilateral, y que ha habido una “muy buena actitud” al respecto por parte del país vecino.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo ayer su homólogo estadounidense, Donald Trump, acerca de un inminente acuerdo entre ambos países.

En respuesta, la presidenta confirmó que se estaba cerca de llegar a un acuerdo, del cual, recordó, el fin último es reducir los aranceles que Washington ordenó a la industria siderúrgica y automotriz.

Claudia Sheinbaum no dio una estimación de cuánto ha avanzado el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero aclaró que aún hay temas pendientes.

“Ya estamos muy cerca, pero todavía hay algunos temas. Nuestro objetivo es reducir al máximo aranceles que pesan sobre vehículos y que no haya más aranceles”, explicó la presidenta durante la Conferencia de este martes.

Sheinbaum Pardo reconoció que ha habido diferencias con el Gobierno de Estados Unidos, pero aseguró que siempre se busca la forma de llegar a acuerdos, siempre y cuando, dijo, estos no afecten a nuestro país.

“No podemos negociar algo que afecte a México. Se ha avanzado mucho, todavía no llegamos al acuerdo final, pero se ha avanzado”, dijo la presidenta.

“En todos los temas encontramos siempre la manera de llegar a acuerdos, en el marco de la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la confianza mutua, y la coordinación sin subordinación”, abundó la mandataria federal.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, más allá del inminente acuerdo comercial con Estados Unidos, ha habido buena colaboración con el país vecino, en materia de seguridad y otros rubros.

En este sentido, destacó que se han acordado nuevas operaciones espejo en la frontera norte de México, las cuales, aseguró, “no dañan nuestra soberanía ni integridad territorial”. Asimismo, enfatizó que en México se ha detenido a cinco de los 10 más buscados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

“Tanto en el tema comercial, como de seguridad y en otros temas hay buena colaboración”, concluyó Sheinbaum Pardo.

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