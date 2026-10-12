IP percibe que pronto habrá un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos

Tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un pronto acuerdo bilateral con México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, sostuvo que la Iniciativa Privada (IP) mexicana percibe que será así, pero no será la revisión total del T-MEC, que tomará más tiempo y no hay certeza sobre cuándo podría finalizar.

“Esta declaración del presidente Trump: que habla de que hay un acuerdo bilateral México-Estados Unidos pronto, así lo percibimos”, comentó el presidente del CCE.

Reconoció que el gobierno de México ha trabajado en las barreras no arancelarias que Estados Unidos pidió como condición para avanzar en las negociaciones. Entre los cambios, destacan las aduanas más eficientes y el combate al lavado de dinero.

“En palabras de un senador republicano de Estados Unidos, ante la pregunta de cómo ve la cercanía de un acuerdo bilateral México-Estados Unidos: él lo que me decía es que cuando empezó la revisión, ‘México estaba muy lejos, hoy está muy cerca’; es decir, México ha hecho lo que nos toca para lograr estar cerca de un acuerdo”, sostuvo Mora Icaza.

Agregó que, la única certeza que se tiene es que el T-MEC sigue por lo menos 10 años más con revisiones anuales acotadas, aunque destacó que “lo que nos daña son los aranceles de la Sección 232 en el sector automotriz, acero, aluminio, cobre y componentes. De hecho, los aranceles son violatorios al T-MEC”.

No obstante, sostuvo que la relación comercial ya se encuentra en una nueva fase: antes predominaban los acuerdos de libre comercio, y tras la segunda administración de Donald Trump será un “tratado de comercio internacional con aranceles”.

TMEC no se termina, sostiene Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el T-MEC se mantendrá pese a las declaraciones de Donald Trump, quien insistió en firmar acuerdos comerciales por separado con México y Canadá.

En declaraciones recientes, el mandatario republicano volvió a quejarse del déficit que enfrenta Estados Unidos, aunque reconoció que con México ha tenido avances, mientras que Canadá no le resulta indispensable en materia comercial.

Sheinbaum Pardo recordó que el T-MEC derivó de leyes aprobadas por los congresos de los tres países y los términos acordados implican una duración de 16 años, de los cuales ya transcurrieron los primeros seis y para los diez restantes se tendrá una revisión anual consecutiva, a raíz de que el gobierno estadounidense se pronunció inconforme.

“No es terminar con el T-MEC. El T-MEC es una ley porque fue aprobada por el Senado de las tres entidades de las tres de los tres países de Canadá, Estados Unidos y México. En el T-MEC se establece que después de seis años se definiría si continúa por los siguientes 10 años o se amplía 16 años… Y por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México”, comentó.

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cehr