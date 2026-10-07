Déficit de EU con México aumenta 21.2% en los primeros ocho meses

Debido a que Estados Unidos adquirió más de lo que vendió, el saldo negativo en su balanza comercial aumentó.

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos registró un crecimiento histórico de más de 682 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, pero el déficit de Washington también aumentó 21.2 por ciento a tasa anual; analistas señalaron que este comportamiento tiene relación con la ventaja comparativa que tiene el país sobre otras naciones y por los aranceles que ha impuesto Donald Trump, lo que ha provocado que más mercancías sean colocadas en territorio estadounidense.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en los primeros ocho meses del año pasado, el déficit comercial se ubicó en 128 mil 576.6 millones de dólares y actualmente ascendió a 155 mil 871.3 millones de dólares, de ahí, que el avance haya sido del 21.2 por ciento.

En ese sentido, las importaciones de bienes que realizó Estados Unidos desde México, entre enero y agosto, alcanzaron un valor total de 419 mil 344.4 millones de dólares, lo que representó un incremento de 18.2 por ciento en comparación con los 354 mil 477.4 millones de dólares del mismo lapso de 2025.

0.9 Por ciento crecieron las importaciones de servicios

“México se mantuvo como el principal proveedor de mercancías para Estados Unidos con 419 mil 344 millones de dólares, el mayor monto registrado para un mismo periodo, representando el 17.3 por ciento de las importaciones totales estadounidenses”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Aunque algunas mercancías mexicanas tienen aranceles, Josafat Hernández, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que los procesos de negociación entre los equipos comerciales mexicano y estadounidense han surtido efecto y algunas tarifas no impactan a los productos, mientras que otros se encuentran amparados bajo el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El experto añadió que el desacoplamiento de la relación económica entre Canadá y la economía estadounidense también ha beneficiado a las mercancías de México e incluso la guerra arancelaria contra China y Brasil, “ha hecho que se reduzca el monto de las exportaciones de esos países hacia Estados Unidos. Entonces, eso pone a México en una posición muy ventajosa”.

El dato: México es el país al que EU más exporta con 16.07 por ciento del total de sus ventas, por esto, se ubicó como el segundo país con el mayor superávit comercial.

Por otra parte, los bienes que Estados Unidos exportó hacia México, en el mismo periodo, mostraron dinamismo aunque a un ritmo menor, ya que sólo avanzaron 16.6 por ciento en su comparación anual; es decir, pasaron de 225 mil 900.8 millones de dólares en 2025 a 263 mil 473.1 millones de dólares en este año.

Con los datos anteriores, el intercambio comercial entre ambos países también creció 17.6 por ciento a tasa anual, ya que entre enero y agosto de 2025, las exportaciones y las importaciones que realizó Estados Unidos sumaron 580 mil 378.2 millones de dólares, un año después se ubicaron en 682 mil 817.5 millones de dólares.

Josafat Hernández comentó que el aumento de las exportaciones de Estados Unidos hacia México se puede explicar por “un reacomodo de la división internacional del trabajo” lo que ha provocado que la administración mexicana no haya roto su relación con la estadounidense “y que esto profundice la relación de interdependencia y dependencia entre ambas economías”.

Con lo anterior, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación de 16.8 por ciento del comercio total, sólo seguido por Canadá con 12.5 por ciento; China, 6.3 por ciento, Taiwán, 5.6 por ciento y Vietnam, 4.6 por ciento, “en conjunto, estos países representaron el 45.8 por ciento del comercio total” estadounidense, agregó Siller Pagaza.

Asimismo, destacó que México aumentó su participación en el comercio total de Estados Unidos porque en 2025 fue de 15.6 por ciento y sólo en lo que va de los primeros ocho meses subió 1.2 puntos porcentuales, “consolidándose como el principal socio comercial de Estados Unidos”.

En ese sentido, añadió que Taiwán también incrementó su participación ya que pasó de 4.6 a 5.6 por ciento, en la misma comparación; mientras que China ha perdido su posición, porque en 2025 su participación fue de 7.4 por ciento del comercio total estadounidense y en los primeros ocho meses se fijó en 6.3 por ciento, una reducción de 1.1 puntos porcentuales.

RÉCORD MENSUAL. En agosto, las importaciones que realizó Estados Unidos desde México se ubicaron en 60 mil 637.4 millones de dólares, con esta cifra ya van dos meses seguidos que el valor superó la barrera de los 60 mil millones de dólares.

En la comparación mensual, se tuvo un avance de 0.14 por ciento dado que en julio las importaciones alcanzaron los 60 mil 549.6 millones de dólares. Por su parte, en la comparación anual, el incremento fue de 34.1 por ciento porque hace un año el valor fue de 45 mil 189.7 millones de dólares, situación que pone de relieve la dependecia manufacturera de Estados Unidos.