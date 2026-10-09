Recibe Sheinbaum a embajador de EU tras diferendo; van por empujar inversiones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó ayer la confianza de las empresas estadounidenses para invertir en México y la importancia de mantener la relación comercial en beneficio de ambos países, tras reunirse en Palacio Nacional con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) y el embajador de ese país aquí, Ronald Johnson.

Durante el encuentro, los inversionistas plantearon inquietudes sobre la continuidad del T-MEC y proyectos detenidos.

“En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson. Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, informó la mandataria en redes sociales.

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El Dato: Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, informó que también se presentaron proyectos de inversión.

El diálogo se prolongó por más de dos horas. Al término, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la principal preocupación del sector estadounidense es la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y su extensión formal por otros 16 años, para dar certidumbre a las inversiones.

De acuerdo con el dirigente empresarial, el interés es avanzar hacia una revisión que extienda la vigencia del acuerdo, con evaluaciones cada seis años, en lugar de mantener un escenario de revisiones anuales. También vinculó esa certeza con la posibilidad de incrementar el capital destinado a México y ampliar la relación comercial bilateral.

Medina Mora también informó que los empresarios expusieron inquietudes sobre seguridad, asuntos jurídicos, disponibilidad energética y proyectos que permanecen varados.

10 Mdd recibió el recinto policial de Querétaro

Ante estos últimos, dijo, el Gobierno refrendó el compromiso de revisarlos para buscar cómo destrabarlos.

El encuentro incluyó un balance de los compromisos de México ante las prioridades del gobierno de Donald Trump en migración y seguridad.

Según Medina Mora, se expusieron los esfuerzos para mantener una frontera segura y mejorar las condiciones de seguridad, incluida la colaboración con inteligencia estadounidense bajo el principio de respeto a la soberanía.

“Se habló de cómo estas prioridades que ha marcado el gobierno americano: migración, México ha hecho su parte para que tengamos, compartamos una frontera segura”, explicó. Agregó que la cooperación se desarrolla con independencia y autonomía de México.

PRESENCIA. Sobre la participación de Ronald Johnson, el presidente del CCE refirió que el diplomático reconoció la disminución del tráfico de fentanilo y su impacto en la reducción de muertes por adicciones en Estados Unidos. También destacó el interés del embajador en fortalecer la relación comercial.

“El embajador Johnson dice que, más que vecinos, somos socios, somos familia, compartimos la cultura”, señaló Medina Mora al describir la postura del representante estadounidense.

La reunión en Palacio Nacional ocurrió días después de los cuestionamientos de Sheinbaum Pardo a la participación de Johnson en el inicio de una academia policial en Querétaro. Durante su conferencia matutina de ayer, la Presidenta afirmó que no hay un procedimiento adicional contra el gobierno estatal y que tanto el embajador como el gobernador Mauricio Kuri aceptaron sujetar la colaboración al marco legal mexicano.

Reunión de la mandataria federal con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson, ayer, en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

Explicó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, conversó con Mauricio Kuri para recordarle los requisitos que deben cumplirse cuando una entidad busca colaborar con algún gobierno extranjero.

“El secretario de Seguridad habló con el gobernador de Querétaro, Omar habló con el gobernador Kuri y le dijo: ‘Recuerda que para cualquier colaboración, pues, hay una ley, hay un procedimiento’”, relató. Añadió que ese mismo señalamiento se hizo al embajador estadounidense.

La jefa del Ejecutivo reconoció los mensajes en los que Kuri y Johnson expresaron disposición a cooperar dentro de la Constitución y las leyes. Según la mandataria, el gobernador se comprometió a informar y solicitar los permisos necesarios cuando funcione la academia.

También señaló que las actividades de una institución estatal de capacitación deben corresponder a las atribuciones de la entidad.

Precisó que el proyecto apenas comenzó a construirse y que todavía no existe una colaboración formal en ese caso.

La Presidenta Sheinbaum recordó que Querétaro ha presentado otras solicitudes de cooperación con Estados Unidos que fueron aprobadas por el Grupo de Alto Nivel del Gabinete de Seguridad, al no identificarse problemas.

Por separado, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este jueves una reunión con Johnson para revisar la cooperación bilateral en seguridad. La Cancillería calificó como positivos sus resultados, pero no precisó si abordaron la academia de Querétaro ni anunció acuerdos específicos derivados del encuentro.

Relaciones Exteriores destacó que la relación debe conducirse bajo los principios de “respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación”.

El pasado 5 de octubre, la dependencia estableció que cualquier proyecto de capacitación policial con participación de gobiernos extranjeros requiere el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, conforme a la Ley de Seguridad Nacional. Por instrucciones de Sheinbaum, Velasco también se comunicó con Kuri y ofreció apoyo institucional para cumplir los procedimientos federales.

Johnson participó el 2 de octubre, junto con el gobernador, en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, dentro del complejo de seguridad Rhino.

El proyecto contempla la intervención de agencias estadounidenses para formar a elementos mexicanos en la detección de drogas, armas, dinero ilícito y otras modalidades de contrabando.

Califican para academia 13 constructoras consentidas

| Por Elizabeth Hernández |

La licitación para construir la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro perfila una disputa entre empresas que ya acumulan contratos millonarios con gobiernos, universidades y organismos públicos del estado. Constructora Noval y BICE Construcción encabezan por monto un grupo de al menos 13 firmas inscritas en el padrón estatal con experiencia en edificios, instalaciones, infraestructura educativa, urbanización y obra institucional, actividades que coinciden con distintos componentes del proyecto previsto para el complejo Rhino.

El filtro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) de Querétaro reduce todavía más ese universo. La Licitación Pública 037-LP-EST-26-SPC exige registro vigente, especialidad 310 para “Edificaciones de hasta tres niveles de altura”, capital contable mínimo de 10 millones de pesos, experiencia en construcciones similares, solvencia financiera y cumplimiento fiscal. Bajo esas condiciones, la trayectoria contractual de cada compañía adquiere peso frente a una obra cuya inversión anunciada supera los 30 millones de pesos.

Entre los antecedentes de mayor escala sobresale Constructora Noval, que concentró al menos dos licitaciones públicas por 28.8 millones de pesos entre 2023 y 2024. Una correspondió al edificio “MA-2” de un nuevo plantel del Conalep por 17.2 millones de pesos; la segunda, de 11.5 millones de pesos para una red de alcantarillado sanitario en las comunidades de Jofre y Jofrito. Su experiencia abarca así dos frentes presentes en grandes contratos de infraestructura, edificación y obra hidráulica. El primero resulta especialmente cercano al proyecto de Rhino, que contempla un inmueble de mil 84 metros cuadrados con áreas administrativas, laboratorio, estaciones de inspección y espacios especializados para capacitación.

En una escala semejante se mueve BICE Construcción. El municipio de Querétaro le adjudicó en julio de 2025 la sustitución de la instalación eléctrica del Mercado Escobedo por 17.5 millones de pesos, con anticipo de 30 por ciento y un plazo de ejecución de 203 días. Su actividad no se quedó en ese contrato. Durante el mismo año obtuvo 2.8 millones de pesos para una red de drenaje sanitario en San Juan del Río y compitió por la segunda etapa del Centro de Investigación Tecnológica Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde presentó una oferta de 3.6 millones de pesos. Los registros ubican además su actividad en construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

La UAQ permite observar otro núcleo de constructoras que durante los últimos años se han encontrado frente a frente por edificios, rehabilitaciones y adecuaciones. En esos procedimientos aparecen Constructora Arktekton, Grupo Constructor Macifer, O&F Edificaciones y Promociones y Desarrollo de Infraestructura, compañías que también figuran en el padrón estatal y acumulan experiencia reciente en espacios institucionales.

Buena parte de su historial reciente se concentra precisamente en inmuebles universitarios. En 2024 obtuvo la segunda etapa del edificio del Archivo Institucional del Campus Aeropuerto por 2.29 millones de pesos. Un año más tarde recibió 2.25 millones de pesos para rehabilitar el Centro de Evaluación Física y Desarrollo de la Facultad de Enfermería. Su actividad ante la universidad incluye construcción, remodelación, mantenimiento, diseño arquitectónico e ingeniería.

Por ese mismo circuito aparece Grupo Constructor Macifer. En 2023 recibió dos millones de pesos por albañilería, instalaciones y acabados del edificio de talleres de la Facultad de Artes. Al año siguiente obtuvo 3.3 millones para una planta de tratamiento en Campus Juriquilla y 1.74 milles de pesos para remodelar baños universitarios. Volvió a competir en 2025 por una obra de mezzanine, albañilería e instalaciones para una bodega de imprenta. Su propuesta ascendió a 2.29 millones de pesos. Esa recurrencia en concursos universitarios muestra una empresa activa en adecuación y construcción de espacios, con experiencia en distintas especialidades de obra.

La cartera se extiende hacia empresas dedicadas al diseño y desarrollo previo de infraestructura. A+A Ingeniería y Arquitectura obtuvo en 2025 un contrato por 2.99 millones de pesos para elaborar proyectos ejecutivos de urbanización, rehabilitación, equipamiento y vialidades en Corregidora.

Con antecedentes en infraestructura municipal también aparece DAFEMA, mientras Meta Vialidades, Edificación y Proyectos mantiene presencia en contratación de obra pública desde hace más de una década. Ambas amplían un grupo que combina edificios, urbanización, instalaciones, rehabilitación y equipamiento.

Ese abanico importa porque la academia de Rhino reúne varias de esas especialidades en un solo contrato. El proyecto contempla tres estaciones para inspección, patio de maniobras, laboratorio, almacén, recepción, oficinas y espacios operativos, además de fosas para revisión vehicular, una plataforma hidráulica y zonas con capacidad para recibir automóviles, camionetas, autobuses y tractocamiones.