El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante una llamada ocurrida en septiembre y pidió ampliar los acuerdos entre compañías energéticas de ambos países con el objetivo de reducir el superávit comercial de México, reportó ayer el diario británico Financial Times.

La propuesta tendría la posibilidad de impulsar acuerdos energéticos con México y aumentar las oportunidades de negocio para las compañías estadounidenses. Wn estas llamadas también se planteó la posibilidad de que México realice mayores compras de gas natural estadounidense, de acuerdo con la publicación.

La sugerencia de compra, parte de la intención en Washington de equilibrar su relación comercial con México, que es uno de sus principales socios económicos. En este contexto, un incremento de las compras mexicanas de gas estadounidense podría contribuir a la reducción de esa diferencia y elevar el valor de las importaciones desde el país norteamericano.

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Un aumento en las compras de gas natural elevaría las exportaciones energéticas estadounidenses hacia México y podría ayudar a modificar la balanza comercial entre ambos países.

Además de importaciones,Trump busca ampliar los acuerdos entre empresas energéticas entre Estados Unidos y México, con los que se podrían abrir oportunidades comerciales y de inversión, aunque sus condiciones dependerán de las negociaciones y de los proyectos que se concreten eventualmente.

Para Estados Unidos, mayores ventas de gas representarían oportunidades para sus productores y exportadores, sin embargo, para México implicarían evaluar los precios, las condiciones de suministro y los efectos de aumentar la dependencia energética hacia el país norteamericano.

Estas conversaciones han sido bilaterales hasta el momento, pues Washington ha excluido de las llamadas a Canadá, luego de que Ottawa impusiera aranceles a Estados Unidos como represalia.

En este contexto, durante su reciente participación en el Foro de World Travel & Tourism Council (WTTC) 2026 en La Valeta, Malta, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, afirmó que los viajes de sus compatriotas hacie el país americano se han reducido en un 20 por ciento por por el temor a controles fronterizos, posibles arrestos y la percepción de falta de respeto de Donald Trump. Aunque el presidente estadounidense ha condicionado un acuerdo comercial con México con las acciones del país vecino contra los cárteles de la droga además, los encuentros telefónicos entre ambos mandatarios ocurren en medio de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y una próxima revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y han sido “muy positivas”, de acuerdo con afirmaciones de Trump, según el medio británico.

Hasta ahora la publicación del Financial Times describe solicitudes y conversaciones entre ambos mandatarios y no se confirmó algún compromiso definitivo para México de aumentar sus compras de gas o nuevos acuerdos energéticos con Estados Unidos.