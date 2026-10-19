Senado buscará reactivar reuniones interparlamentarias con EU, Canadá y Cuba

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, en conferencia de prensa el 19 de octubre de 2026.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, anunció que buscará reactivar las reuniones interparlamentarias con Estados Unidos, Canadá y Cuba, encuentros que consideró necesarios para mantener el diálogo y el intercambio de puntos de vista entre legisladores.

En conferencia de prensa, informó que, una vez concluidas las elecciones en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, buscará reunirse con el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, para insistir en la realización de un encuentro entre parlamentarios de ambas naciones.

Afirmó que “esta presidencia en su momento buscará al embajador de los Estados Unidos en México”, como parte de sus gestiones en el Senado. Señaló que esperará a que termine el proceso electoral, en respeto a los asuntos internos de ese país.

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“Somos respetuosos del proceso interno de los Estados Unidos que están viviendo”, sostuvo.

Martínez Miranda indicó que, pasada la elección, buscará ser recibido por el diplomático o visitarlo, “lo que sea”, para insistir en el tema, entre otros asuntos de la relación bilateral.

‘Debe haber una reunión interparlamentaria’

Subrayó que México tiene una tradición de reuniones de este tipo y la responsabilidad de mantenerlas, particularmente con los países de América del Norte y con Cuba. “Debe haber una reunión interparlamentaria con Estados Unidos”, enfatizó.

También defendió la continuidad de los encuentros con Canadá, “porque estamos obligados, porque somos los países del norte”, y con Cuba, cuya interparlamentaria, dijo, “ya tiene muchas ediciones”.

El senador sostuvo que las reuniones permiten a los legisladores intercambiar opiniones sobre asuntos de interés común y que, aunque existen otros mecanismos de diálogo con parlamentarios de distintas regiones, los encuentros con esos tres países deben preservarse. “Los encuentros que llevan años y que hay que mantenerlos son con Cuba, con Canadá y con los Estados Unidos”, afirmó.

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cehr