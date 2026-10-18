Senado busca castigar nuevas formas de violencia digital contra mujeres

Aspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores en imagen de archivo

La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz presentó una iniciativa para incorporar a la legislación mexicana nuevas formas de violencia digital contra las mujeres, como la fabricación de imágenes íntimas falsas, la clonación de voces y la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial (IA), ante el uso de estas tecnologías para cometer agresiones en internet.

Datos oficiales muestran que, en México, 10.6 millones de mujeres de 12 años o más sufrieron ciberacoso durante 2024, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cifra que la legisladora retomó para sustentar su propuesta de reforma.

El proyecto plantea modificar los artículos 6, 20 Quater y 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el propósito de ampliar la protección frente a conductas que causen daños psicológicos, emocionales, sexuales o a la reputación a través de plataformas, redes sociales, aplicaciones y servicios de mensajería.

Sosa Ruíz advirtió que los avances tecnológicos permiten fabricar videos, alterar fotografías, reproducir voces y crear materiales audiovisuales falsos que vulneran la intimidad de las víctimas. Además, señaló que estas herramientas facilitan campañas de desprestigio, divulgación de información personal y espionaje en entornos virtuales.

Inteligencia Artificial (IA) ı Foto: Pexels

Aunque reconoció los avances de la Ley Olimpia para sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la morenista sostuvo que el marco jurídico requiere nuevas disposiciones ante la aparición de mecanismos de agresión que no existían cuando comenzaron las reformas contra la violencia digital.

“La regulación vigente de la violencia digital se centra en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pero deja fuera diversas conductas que actualmente representan una realidad cotidiana para miles de mujeres”, expuso.

Como parte de sus argumentos, la senadora citó cifras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer en 2025, según las cuales nueve de cada 10 mujeres en América Latina han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología, mientras que el 95 por ciento de los contenidos sexuales falsos creados mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes, tienen como víctimas a personas del sexo femenino.

La propuesta busca que la legislación reconozca expresamente la creación y distribución de materiales manipulados mediante herramientas digitales, así como otros mecanismos electrónicos de suplantación que afecten la dignidad, intimidad o integridad de las mujeres.

Sosa Ruíz pretende fortalecer las obligaciones de las autoridades en materia de prevención, atención, investigación y sanción de agresiones cometidas mediante tecnologías de la información.

También se busca garantizar una protección “más amplia, efectiva y acorde con los desafíos tecnológicos actuales, asegurando que todas las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos en entornos digitales libres de violencia”, señaló la legisladora.

La iniciativa quedó en manos de las comisiones Para la Igualdad de Género, Derechos Digitales y Estudios Legislativos Primera del Senado, que deberán analizar las modificaciones propuestas.

Senado busca fortalecer leyes contra la violencia ı Foto: Freepik

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LMCT