Detienen a ‘Talibán’ y cuatro integrantes de Los Chapitos ligados a secuestro de mineros en Concordia

Detenido "Talibán" y otros integrantes de Los Chapitos, entre el 16 y 17 de octubre de 2026.

Fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, entre ellos Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, posiblemente relacionados con el secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia y la desaparición de cuatro turistas del Estado de México en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) “Talibán”, identificado como hombre de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, un jefe regional de Los Chapitos, fue aprehendido el pasado 17 de octubre en el municipio de Mazatlán, donde le aseguraron armamento y un vehículo.

El 16 de octubre, autoridades federales y estatales arrestaron en el municipio de El Rosario a cuatro presuntos miembros de “Los Chapitos” cercanos a Óscar Luciano Martínez Larios, conocido como “El Casco” o “El 81”, otro jefe regional. Entre los detenidos se encuentra una persona de origen colombiano.

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Sobre los detenidos, la Defensa informó que estarían relacionados con el secuestro de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Asimismo, estarían involucrados en la desaparición de los hermanos Javier, Omar y Gregorio Ramírez Sabino, así como de Óscar García Hernández, originarios del Estado de México quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

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En una operación coordinada fue detenido Jesús Abraham N (a) “Talibán” y una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”https://t.co/E2fs7iOp6R pic.twitter.com/KDg3n0ZCqj — @Defensamx (@Defensamx1) October 18, 2026

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