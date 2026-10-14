Detienen en Sinaloa a José Luis ‘N’, alias ‘Wicho’, presunto operador de Los Rugrats

Autoridades federales detuvieron a José Luis “N”, alias “Wicho”, identificado como operador financiero de “Los Rugrats”, una célula del Cártel de Sinaloa que responde a la facción de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

“Wicho”, quien es requerido en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de cocaína, fue aprehendido el pasado 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Presuntamente, el detenido trabajó bajo órdenes directas de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, identificado por las autoridades mexicanas como líder de “Los Rugrats”, que tiene presencia en Durango y Sinaloa.

Al momento de su detención, le aseguraron armamento, drogas, dinero en efectivo y un vehículo, artículos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las diligencias correspondientes a fin de determinar su situación jurídica.

Como parte del reforzamiento a la seguridad de Mazatlán, Sinaloa, elementos de la @Defensamx1 y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a José Luis “N”, alias “Wicho”, identificado como operador financiero y logístico de una célula delictiva afín al Cártel… pic.twitter.com/xakGMpfDHd — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 15, 2026

De acuerdo con la Defensa, José Luis “N” es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, acusado de posesión de cocaína con intención de distribución.

En la detención de “Wicho” participaron elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

“Con esta detención se debilitan las capacidades financieras y operativas de una organización criminal con presencia en Sinaloa y Durango”, aseguró el Gabinete de Seguridad.

Presentan en corte de EU acusación formal contra ‘Carlitos Rugrats’

El pasado 7 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal en la corte federal del Distrito Sur de California en contra de Carlos Alberto Páez Pereda por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el cabecilla de “Los Rugrats” es responsable de la producción y distribución de fentanilo, metanfetaminas y cocaína para “Los Mayos”, así como de lavado de “cientos de millones de dólares” del narcotráfico.

Presuntamente, “Carlitos Rugrats” controla parte de las operaciones del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California, a través de asesinatos, secuestros “y otros actos violentos” para facilitar el tráfico “decenas de miles de kilogramos” de droga a Estados Unidos.

Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”. ı Foto: FBI

Tesoro sanciona a líder de ‘Los Rugrats’

El 18 de septiembre de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Páez Pereda por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, e indicó que el presunto líder criminal es originario de la localidad de Laguna Colorada, ubicada en el municipio de Culiacán.

“Páez es productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán. Se sabe que Páez asesinó e intentó asesinar a figuras del cártel rival por orden de René Arzate [García, alias La Rana, identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana en Baja California]”, informó en ese entonces el Tesoro.

Al respecto, la DEA sostiene que Páez Pereda proporcionó hombres armados, armamento y recursos económicos a “Los Mayos” durante su disputa con la facción “Los Chapitos” por el control del Cártel de Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024.

Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares por alias “La Rana” ı Foto: FBI

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