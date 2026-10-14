Juicio de Caro Quintero termina sin acuerdo de culpabilidad en Corte de NY

La audiencia celebrada este miércoles 14 de octubre en Nueva York en el caso contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, concluyó sin un acuerdo de culpabilidad, mientras las partes continúan las conversaciones previas al juicio.

Un juez federal de Estados Unidos declaró complejo el caso contra Rafael Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes, una decisión que da más margen para preparar el proceso, previsto para marzo de 2027.

Por el momento, el juez fijó otra comparecencia presencial para el 20 de noviembre y estableció un calendario previo al juicio. Las defensas deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre y la Fiscalía responderá antes del 22 de enero. Los abogados de los acusados podrán presentar réplicas hasta el 5 de febrero.

La audiencia duró unos 15 minutos y concluyó sin un acuerdo de culpabilidad. Según la prensa mexicana, la defensa ha mantenido conversaciones con la Fiscalía estadounidense para tratar de alcanzar un acuerdo que evite el juicio, previsto para marzo del año que viene.

El jurado que juzgará al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero será anónimo y parcialmente aislado, una medida solicitada por la Fiscalía de Estados Unidos ante los riesgos de seguridad que, según sostiene, plantea el acusado.

Rafael Caro Quintero , de 73 años y conocido como “el narco de narcos”, está acusado también de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Rafael Caro Quintero fue arrestado en 2022 en Sinaloa, México, y trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto con otras 28 personas reclamadas por el Gobierno estadounidense. Entre ellas figuraba Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del cartel de Juárez.

Rafael Caro Quintero permanece detenido en Brooklyn, donde se encuentra la corte federal del Distrito Este de Nueva York que lleva el caso.

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FGR