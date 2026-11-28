El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, en una fotografía ilustrativa.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó el pasado 26 de noviembre una reforma en materia de gastos médicos mayores “para establecer reglas claras, evitar abusos y proteger el patrimonio de las familias”.

De acuerdo con el dictamen de la iniciativa, que tiene el respaldo de la y los coordinadores parlamentarios, propone modificaciones a 34 artículos de:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Ley sobre el Contrato de Seguro

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Ley General de Salud

Entre los cambios planteados, la iniciativa propone que, antes de la renovación de la póliza, las personas aseguradas de 60 años o más puedan modificar deducibles, coaseguros, suma asegurada, red hospitalaria u otras condiciones sin perder antigüedad, derecho a renovación ni beneficios adquiridos, siempre que no exista interrupción en la cobertura.

Asimismo plantea la “portabilidad” para que las personas puedan cambiar de institución aseguradora sin perder sus derechos.

“También vamos a dar claridad a los costos. Las aseguradoras explicarán primas y comisiones. Los hospitales publicarán sus precios y entregarán una cuenta diaria, desglosada, al paciente y a su familia”, explicó Monreal Ávila.

Monreal adelanta discusión de leyes sobre seguros médicos mayores, Buró de Crédito...

Más temprano este 28 de noviembre, Ricardo Monreal adelantó parte de la agenda legislativa para las próximas dos semanas, durante las que prevé la discusión de diversas iniciativas antes del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que, de acuerdo con el propio legislador, sería el 10 de diciembre.

Entre otras iniciativas, anticipó la votación del dictamen en materia de gastos médicos mayores, así como de otras iniciativas enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas una sobre divorcios y adopciones.

Monreal Ávila recordó que se contempla la presentación de una iniciativa relacionada con el Buró de Crédito, que, señaló, “lastima a mucha gente”.

“Probablemente, también veamos una ley sobre el buró de crédito, que lastima a mucha gente, que a pesar de que pagan siguen en el Buró de Crédito sin acceso a tener beneficios o créditos de la banca. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana y la próxima, después de la que entra. Estamos cerrando fuerte nuestro periodo de sesiones”, declaró en un mensaje en video.

Arrancamos labores en la Cámara de Diputados en esta fría mañana, preparando la agenda para el cierre del periodo ordinario de sesiones. Impulsaremos reformas en materia de seguros de gastos médicos mayores y buró de crédito, así como las iniciativas de nuestra Presidenta… pic.twitter.com/uzp1n43Ryo — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 28, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr