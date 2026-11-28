El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene margen para interpretar de otra manera el límite de sobrerrepresentación al repartir las 200 diputaciones plurinominales de 2027, sostuvo el exconsejero electoral Arturo Sánchez.

En entrevista para Almediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, el también investigador del Tec de Monterrey consideró probable que el organismo mantenga el criterio de 2024, aunque afirmó que la legislación vigente admite una lectura que acerque la distribución de curules a la votación obtenida en las urnas.

“Sí cabe dentro de la ley actual una interpretación que dice: es más democrático que las curules se repartan más proporcionalmente con la votación que se obtuvo en las urnas”, dijo.

La discusión gira en torno al artículo 54 constitucional, que establece como regla general que la proporción de diputaciones de un partido no puede superar en más de ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. El anteproyecto para 2027, aprobado ayer en la Comisión de Prerrogativas y Partidos, plantea verificar ese límite por partido, como en 2024. El debate es si debe considerarse a la coalición en conjunto al aplicar el tope.

Sánchez Gutiérrez recordó que tanto el INE como el Tribunal Electoral avalaron en 2024 la aplicación del límite por partido. A su juicio, el resultado mostró la necesidad de revisar el criterio, pues permitió que una sola fuerza legislativa aprobara reformas constitucionales sin negociar con la oposición. Citó como ejemplo la reforma judicial.

El exconsejero señaló que una de las vías para revisar el reparto es verificar la afiliación efectiva de las candidaturas. Planteó que esa revisión puede ayudar a evitar que, mediante cambios de bancada, una fuerza política reúna una mayoría que no obtuvo en las urnas. Para Sánchez, ganar la elección y alcanzar los dos tercios de la Cámara son resultados distintos. Consideró que con otra interpretación del límite, Morena y sus aliados podrían perder en 2027 la mayoría calificada y tendrían que negociar con otras fuerzas para aprobar reformas.