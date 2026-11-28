El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó las propuestas emanadas de su partido para eliminar totalmente las diputaciones plurinominales y así acabar con la controversia de la oposición, sin embargo, refirió que, por ahora, no es un buen momento para impulsar ese plan.

Ante las quejas de partidos de la oposición, que acusan una sobrerrepresentación del bloque de la 4T en el Congreso de la Unión, e incluso amagan con no contender en 2027, el líder de la bancada en el Senado, Ignacio Mier, y el vocero en San Lázaro, Arturo Ávila, plantearon esta semana la posibilidad de que se reforme la ley electoral para eliminar las candidaturas de representación proporcional, como ya lo había propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum y que, en su momento, fue rechazado, hasta por los aliados.

El Tip: El legislador dijo que por ahora no se reunirá con el PJ hasta que el TEPJF resuelva la controversia interpuesta por el PAN para elegir a una nueva presidencia en el INE.

Al respecto, Monreal Ávila comentó que se esperará a que haya un momento oportuno para revisar el sistema electoral del país, porque además, permitirá acabar con el debate que persiste en el Poder Legislativo, con miras a los comicios del siguiente año: “Vamos a esperar que llegue el momento oportuno, pero yo vi en el debate, que no es el oportuno de una propuesta de Ignacio Mier y de Arturo Ávila que revisemos el sistema de asignación y que revisemos el sistema electoral mexicano, de eliminar, de una vez por todas, los 200 de representación proporcional y sólo queden de mayoría relativa.

También afirmó que “Es una buena propuesta que se elimine la cláusula de gobernabilidad y así terminan con todos los debates que están en este momento cifrándose” al comentar que su bancada apuesta por el cumplimiento de la Constitución Mexicana y no su implementación a conveniencia de quienes no desean respetar las reglas electorales que se han aplicado en procesos electorales anteriores.

“Nosotros insistiremos en la aplicación de la Constitución, no en la aplicación interesada, facciosa y parcial de un pequeño grupo que no quiere acatar las reglas electorales que se han venido aplicando en las últimas dos décadas”, declaró.