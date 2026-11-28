Paraíso, Tabasco. — La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo de salida de tres plataformas marinas desde la Terminal Marítima Dos Bocas que serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen en el Golfo de México, donde compartió cinco grandes noticias que demuestran que la Cuarta Transformación fortalece a Petróleos Mexicanos (Pemex): 1. se recuperó la petroquímica y la producción de fertilizantes con 30 por ciento de avance en la planta de Escolín; 2. se aprovecha el gas natural sin afectar el medio ambiente; 3. con la instalación de las plataformas se impulsa la producción en el Golfo de México; 4. se procesa un máximo histórico de 1.45 millones de barriles de petróleo diarios; y 5. se redujo la deuda de la Empresa Pública del Estado de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil mdd.

“Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino, que fortaleciendo nuestra soberanía energética impulsamos nuestras capacidades productivas y ponemos nuestra riqueza al servicio del pueblo, construimos un México más fuerte, más justo y más libre.

“Desde el más alto encargo de la nación, tenemos una responsabilidad histórica: gobernar con el pueblo, caminar junto al pueblo y trabajar por el presente y el futuro de nuestra patria, porque no llegamos para servir a los poderosos ni intereses extranjeros, sino para servir a la gente, para servir al pueblo de México y a la patria; no llegamos para administrar privilegios, sino para transformar la vida de millones; no llegamos para olvidar nuestra historia, sino para honrarla y continuarla”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que Pemex es más que una empresa, pues representa identidad, soberanía y orgullo nacional, como un legado que dejó el expresidente Lázaro Cárdenas y que hoy protegen los gobiernos de la Cuarta Transformación desde 2018.

“Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza; que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México”, agregó.

Reconoció a las y los trabajadores de Pemex, a su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, y en particular, a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, al señalar que su liderazgo y honestidad han sido vitales para el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que con estas acciones Pemex recupera su capacidad de producción con ingeniería mexicana —que fue olvidada por los gobiernos neoliberales— y que atiende la instrucción de la mandataria de aprovechar al máximo la capacidad y los recursos del país en beneficio del pueblo de México.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que con estas tres nuevas plataformas se tendrán 12 nuevos pozos: siete en Tlatitok y cinco en Konen, además de los cuatro pozos de desarrollo en el campo marino de Sejkan, los cuales en conjunto aportarán 79 millones de pies cúbicos de gas diarios y 54 mil barriles diarios de petróleo: 13 mil de aceite en Sejkan, 26 mil en Tlatitok y 15 mil en Konen.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reconoció la visión de la Presidenta para consolidar una industria central para la economía del país, reivindicar el valor de Pemex y la capacidad de México para aprovechar sus propios recursos en favor del bienestar del pueblo y la independencia de la nación.

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FGR