Cuatro presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes desde Brasil hacia Estados Unidos, a través de México, fueron detenidos durante operativos en Querétaro y Baja California, informaron autoridades federales.

Entre los detenidos figuró una mujer identificada como Sylvia “N”, señalada como líder de la organización, y quien registró antecedentes penales en Estados Unidos.

Las detenciones fueron realizadas durante cateos por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sylvia fue detenida en un inmueble de El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con las investigaciones federales, la mujer fue arrestada en mayo de 2012 en Estados Unidos por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

En otra intervención, en inmuebles de Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres hombres, uno de ellos de nacionalidad china, señalados como presuntos colaboradores de la organización.

Según las autoridades federales, la red captaba personas en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras, en el estado brasileño de Maranhão, para trasladarlas, previo pago, hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones apuntaron al uso de documentos falsificados para efectuar los traslados internacionales de migrantes a través de México.

Durante los cateos, los agentes federales aseguraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones para determinar su situación jurídica, mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, se informó.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Querétaro y Baja California a cuatro integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas.



Entre los detenidos se encuentra… pic.twitter.com/IKwEkoUDhc — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 28, 2026

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