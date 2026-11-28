El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en la FIL Guadalajara, el 28 de noviembre de 2026.

Guadalajara, Jalisco — En su primera participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que en México “vamos a construir entre todos la justicia”. Además, destacó que, desde la reforma al Poder Judicial, en el Máximo Tribunal se hace “una justicia abierta”, pues reciben audiencia pública de todas las personas, incluso de empresarios y banqueros.

“Veo que México tiene gente muy valiosa, inteligente, capaz y comprometida, por eso dejo la convocatoria para trabajar todos los días por atender esta función de la vida pública medular, para la paz y el bienestar”, expresó durante la novena edición del Seminario de la SCJN en la FIL Guadalajara, que tuvo como tema “Detrás de las sentencias: razones y soluciones”.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en la FIL Guadalajara, el 28 de noviembre de 2026. ı Foto: Adriana Góchez / La Razón

En el encuentro celebrado en la sección FIL Pensamiento, a un año y tres meses de la reforma al Poder Judicial, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que “sin duda fue un parteaguas en la historia del Poder Judicial de la Federación”.

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Destacó que dicha reforma no solamente ha permitido una nueva forma de elegir a los ministros, sino “tener un acercamiento con las personas, un contacto directo con las comunidades que ignoran de viva voz cuáles son los cuestionamientos que se nos hacen, cuáles son las inquietudes de la población”.

Al igual que el presidente de la SCJN, resaltó que actualmente en el Máximo Tribunal hay “una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente y en donde las personas se sientan tranquilas”.

Aunque también reconoció que lo anterior implica compromisos significativos. “Uno de ellos es que en cada decisión o acción que tomamos los ministros en la Corte, no es sólo una resolución, sino que transforma vidas”.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en la FIL Guadalajara, el 28 de noviembre de 2026. ı Foto: Adriana Góchez / La Razón

Dijo que en México, por mucho tiempo, prevalecieron una cultura y un sistema que no buscaban justicia, sino todo lo contrario.

“¿Cuántos hacemos algo por la justicia todos los días? No es parte de nuestra cultura ni de nuestra esencia. Al contrario, parecía que el sistema nos daba autorización para hacer las cosas mal. Se hizo una cultura en este país de truquear la norma, afectar al prójimo, golpear al de enfrente. Se veía bien si alguien hacía las cosas mal y obtenía algo material”, cuestionó.

Por tal motivo, reiteró que para construir la justicia “se tiene que sumar toda la sociedad”.

En el seminario también participaron los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Loretta Ortiz Ahlf, quienes, junto con Yasmín Esquivel Mossa y Hugo Aguilar Ortiz, expusieron resoluciones de la SCJN que marcaron un precedente en el país.

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cehr