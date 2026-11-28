El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, durante la FIL Guadalajara 2026.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2026) el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que, a partir de la nueva conformación del Poder Judicial, la justicia es para todos los sectores de la sociedad.

Indicó que el rediseño de la Corte se enfoca en llevar la justicia a todos para que sea incluyente y cercana, incluso a los sectores que antes estaban marginados de ella.

Ante los asistentes explicó que el dato duro de la transformación en el Poder Judicial es poner en el centro de las resoluciones el bienestar de toda la población.

Al presentar el libro El Nuevo Diseño Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Integración del Poder Judicial de la Federación, el ministro subrayó que el Poder Judicial existe porque la sociedad lo necesita para su beneficio y elevar los niveles de justicia.

“No basta haber sido elegidos por el voto popular, es necesario que los fallos y el trabajo realizan los juzgadores impacten positivamente a las personas. El juez no puede abstraerse de la realidad, no puede conformarse con decir que cumplió sus metas al cien por ciento si nunca impactaron de manera positiva en el bienestar de los sectores más desprotegidos de la sociedad” Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, durante la FIL Guadalajara 2026. ı Foto: Especial

Aguilar Ortiz reflexionó sobre la relevancia de la reforma al Poder Judicial, que, señaló, llevó a la ciudadanía a elegir a juzgadores a través del voto popular, debido a la desconfianza hacia el sector.

“Antes había mucha desconfianza en sus juzgadores y gracias a la reforma judicial la labor de los impartidores de justicia se centró a lograr una justicia más cercana, real e incluyente”, mencionó.

Sobre la anterior integración de la SCJN, comentó que “entonces tenemos que ver cuántos de esos asuntos impactaron de manera positiva en la ciudadanía y ayudaron realmente a resolver un problema agrario, laboral o contribuyeron a construir bienestar y paz para México”.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, durante la FIL Guadalajara 2026. ı Foto: Especial

Asimismo, llamó a trabajar de manera conjunta y aprovechar los conocimientos; de lo contrario, advirtió, “sería acabar con todo lo anterior, incluyendo lo bueno para comenzar de cero y entonces los resultados los tendríamos en cien años”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr