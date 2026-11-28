La Directora de la Feria Internacional de Libro en Guadalajara, Marisol Schulz, en compañía de la Rectora General de Universidades de Guadalajara, Karla Planter y distintas autoridades culturales del país invitado de honor, Italia, realizaron el recorrido inaugural de la XL FIL.

En Guadalajara, Jalisco

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) se inauguró este sábado celebrando 40 años de existencia y refrendando “la libertad de disentir”.

Además, señalando que el encuentro no es de un solo grupo, gobierno o institución, sino de todos los lectores que lo han hecho posible.

Así lo aseguró esta tarde Trinidad Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, en lo que pareció una respuesta a lo que dijo el pasado viernes la Presidenta, Claudia Sheinbaum, quien se refirió a la feria como un “espacio de difusión de las ideas de derecha”.

“Esta feria, después de cuarenta años, se ha consolidado como un patrimonio colectivo. No pertenece a una administración o a una generación. Ni siquiera exclusivamente a la Universidad de Guadalajara, aunque tenga el orgullo de haberla creado y la responsabilidad de organizarla. La FIL pertenece, sobre todo, a quienes la han hecho suya: A los lectores”, externó Trinidad Padilla López, durante la ceremonia de inauguración en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara.

El presidente de la feria reiteró que en el encuentro coexiste la diversidad de ideas y aquí comparten quienes no necesariamente están de acuerdo.

La FIL Guadalajara “también pertenece a quienes han venido a disentir, porque una feria como esta debe ser un lugar para encontrarnos, pero no necesariamente para estar de acuerdo”, expresó.

Dijo que el papel del encuentro hacia los próximos años tendrá que “defender, con la misma convicción, la libertad académica, la libertad de creación, la libertad de pensamiento y, desde luego, la libertad de disentir”.

También expresó que el legado de la FIL Guadalajara también está relacionado con “impedir que cualquier poder, sea del signo que sea, confunda el respaldo ciudadano con el derecho a gobernar sin límites. Ése es también, a su manera, el compromiso de esta feria. Seguir siendo una plaza abierta. Un lugar donde la palabra pueda circular sin miedo”.

En la inauguración también se expusieron las preocupaciones en el contexto actual.

“Vivimos días de zozobra; nuestra civilización está amenazada. La acechan toda clase de extremismos y contradicciones. Podemos referirnos a muchas cosas: guerras, genocidios, pobreza, desigualdades, tiranías, fundamentalismos, destrucción de la naturaleza”, comentó la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla A. Planter Pérez.

Por su parte, Trinidad Padilla López alertó sobre los peligros de la polarización. “Hay dirigentes políticos, plataformas digitales y ecosistemas mediáticos que han descubierto que el conflicto genera atención. Y la atención, en nuestra época, genera poder. La indignación circula rápido. Mucho más rápido, por desgracia, que la reflexión”, indicó.

A la ceremonia acudieron Marisol Schulz, directora general de la FIL Guadalajara; y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, entre otros más. Estuvo ausente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

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