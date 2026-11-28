La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se convirtió en un espacio para difundir la ideología de derecha.

La mandataria comentó el viernes, en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, que, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dicho espacio concentró mensajes de derecha, a pesar de que la Universidad de Guadalajara lo ha promovido como un espacio plural.

“Se volvió un espacio, en el periodo del presidente López Obrador, de difusión de las ideas de derecha. La Universidad dice que es plural, o así lo planteaba, pero lo cierto es que fue el espacio de apertura para una ideología de derecha. No sé ahora cómo sea el contenido”, señaló.

También refirió una crítica al cobro que se hace para poder ingresar a esta feria y a los eventos de la jornada; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, acudirá, adelantó.

“Es una Feria del Libro que organiza principalmente la Universidad de Guadalajara y una institución que se creó. Hay que pagar para poder entrar y, bueno, tenemos ahí nuestra opinión”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Comparó que en la FIL que se instala en el Zócalo de la Ciudad de México, el ingreso es totalmente gratuito y que los materiales que se venden son accesibles. “Qué bueno que se lleve a cabo la Feria del Libro. Hay una contraposición, por ejemplo, con la Feria del Libro del Zócalo, que es una feria popular, gratuita, con libros realmente a bajo costo”, destacó.