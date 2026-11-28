Desde hace tiempo, el escritor Rafael Pérez Gay lee cinco poemas como parte de su rutina diaria. Lo hace en las mañanas, antes de cualquier actividad, pues “se convierten en un combustible para enfrentar el día, los periódicos, la calle, la ciudad y el México de nuestros días”, contó en entrevista con La Razón.

Han sido Octavio Paz, Fernando Pessoa, Juan Gustavo Cobo, Antonio Cisneros y Joan Margarit, algunos poetas que le siguen dando “un piso para salir al día con un combustible más fino, más profundo, más inteligente, que la imperfecta realidad que nos rodea”.

No tiene un bardo absoluto, dado que se describió como “un lector profano de poesía”. “Siempre he leído mucha poesía sin mayor aspiración que la de acercarme a la belleza, a la profundidad y a un momento de iluminación.”

El Dato: Otra obra del escritor es El cerebro de mi hermano, ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2014.

Estas actividades cotidianas y otras más, además de sus vivencias entre 2020 y 2024, son lo que entrega en Los años oscuros (Seix Barral), que definió como “un libro sobre la noche, la memoria, los sueños y el paso del tiempo”, a la vez que hace reflexiones sobre la vida política del país y la aciaga época de pandemia.

“Los años oscuros es un diario que empieza en 2020 y termina a mediados de 2024. Tiene cuatro caminos o texturas narrativas. Una de ellas es la pandemia del 2020, pero trata también de otra pandemia, que es la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018 y la forma en que destruyeron a la joven democracia mexicana. Luego hay una parte personal, una familiar y una urbana. Estos caminos constituyen el centro del libro”, explicó Rafael Pérez Gay sobre la obra que presentará hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a las 16:30 horas, en el Salón 3 de la Expo Guadalajara.

Después de haber entregado una saga familiar en Nos acompañan los muertos, El cerebro de mi hermano, Perseguir la noche y Todo lo de cristal, recurre al diario como recurso principal para narrar este periodo de su vida. En este momento estaban la incertidumbre de la crisis sanitaria del Covid-19, los muertos que se sumaban cada día por esta enfermedad, sus reflexiones sobre la vida, la literatura, los procesos de escritura, sus pesadillas recurrentes o lo que ocurría a nivel social y político en México y otros países del mundo.

“Siempre fui un buen lector de diarios: los de André Gide, los hermanos Goncourt, Ricardo Piglia, Julio Ramón Ribeyro, Virginia Woolf y Sylvia Plath. Ofrecen la libertad del fragmento, de reconstruir a través de los fragmentos una historia que va corriendo en un solo sentido”, explicó sobre este recurso literario que en Los años oscuros conjuga con la crónica y otros géneros más.

Escribir esta obra le permitió recurrir a la memoria, la cual considera que es “un acto creativo, no reproduce la realidad tal y como ocurrió, sino tal y como la recuerda quien vuelve la vista hacia el pasado. El narrador, en este caso yo, va descubriendo que el tiempo pasa y que hay una sensación de extinción; el tiempo va ocurriendo y, con ello, nosotros vamos avanzando dentro de él”, añadió.

En la obra hay un apartado llamado “Días sueltos”, en el que la capital del país se vuelve la protagonista de la historia. “La ciudad de todos mis libros es un personaje principal. En Los años oscuros aparece durante los años de pandemia y también en los posteriores. Vivir en esta urbe puede darte una enorme cantidad de experiencias.

“El narrador sale y camina por la urbe. Al caminar, va reconstruyendo, recreando y recordando edificios, calles pasadas y el paso del tiempo, así como la destrucción de la misma y, en algunos casos, su brillo”, dijo.

También se detiene en el gobierno de Andrés López Obrador, periodo en el que considera que se fue desquebrajando la democracia. “Los escándalos de corrupción siguen siendo los últimos momentos de la forma en que han desarmado una democracia imperfecta, pero que funcionaba muy bien”, expresó Rafael Pérez Gay.

Aunque consideró que el libro Los años oscuros “abre una puerta hacia la noche”, reconoció que “no desdeña la esperanza”. “No desespero de pensar que las cosas mejorarán y la esperanza es importante siempre”, concluyó.