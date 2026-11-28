Dos años después de lo proyectado y de filtraciones de agua que impidieron su apertura, a puerta cerrada, ayer se inauguró la Bodega Nacional de Arte en la Cuarta Sección de Chapultepec, en la Ciudad de México, que ya alberga en 11 bóvedas más de 43 mil obras de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 60 por ciento de las 65 mil 500 que conforman la colección de arte del país. Requerirá un presupuesto anual de 120 millones de pesos, detalló en la conferencia de Palacio Nacional Claudia Curiel, secretaria de Cultura federal.

Vista aérea de la Bodega Nacional ı Foto: Cortesía INBAL

La inauguración, sólo con personal del INBAL y encabezada por la subsecretaria Marina Núñez Bespalova, tuvo lugar sin medios de comunicación ni otros invitados; se transmitió el corte de listón en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Originalmente, su apertura estaba proyectada en 2024, de acuerdo con lo comentado por la extitular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, en junio de aquel año. Luego se fue posponiendo; incluso la directora del INBAL, Alejandra de la Paz, en 2025 dijo a La Razón que filtraciones de agua por lluvia en oficinas de la Bodega Nacional de Arte habían atrasado el traslado de las obras.

El proyecto tiene 12 edificio ı Foto: Cortesía INBAL

12 Mil 750 materiales conforman la mediateca

La bodega, con 45 mil metros cuadrados, se detalló, cuenta con un sistema de control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios para mantener las obras en condiciones óptimas de preservación.

Vista interior del almacén ı Foto: Cortesía INBAL

Además, alberga la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). “Con estas instalaciones se triplica la superficie de sus talleres, que ahora cuentan con más de tres mil 400 metros cuadrados y 11 espacios de trabajo especializado”, comentó Curiel de Icaza.

Una bóveda de resguardo ı Foto: Cortesía INBAL

El espacio también cuenta con la Bodega Visitable, que reúne 334 obras de distintos acervos del INBAL. “Podrán ver los públicos que nos visiten la Colección de Arte Popular que reunió Roberto Montenegro, ‘Títeres y Marionetas’ de la Colección Rosete Aranda; por supuesto, obras de David Alfaro Siqueiros, del Dr. Atl, de Frida Kahlo y Leonora Carrington, entre otras”, informó Alejandra de la Paz, directora del INBAL.

El público podrá visitar esta bodega a partir del próximo miércoles 2 de diciembre; de la mano de expertos del Cencropam podrán conocer cómo se resguardan las obras.

El acervo incluye esculturas ı Foto: Cortesía INBAL

El Dato: La bodega Visitable de la Bodega Nacional de Arte estará abierta de miércoles a domingo, a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 06:00 de la tarde.

También hay una galería para exposiciones temporales, la cual abre con la exposición El tacto imaginado. Patrimonio escultórico del INBAL, curada por Rodrigo Torres, que reúne 52 obras y recorre prácticamente 100 años de escultura en México. Se trata de piezas que se exhiben por primera vez o que se vuelven a exhibir, tras años de estar en bodega.

“La idea de estas exposiciones, que irán rotando cada cuatro meses, es recuperar artistas, obras y trayectorias que no habían tenido suficiente visibilidad”, dijo Alejandra de la Paz.

Del mismo modo, se conformará de una mediateca que pondrá al alcance del público 12 mil 750 publicaciones especializadas. Además, cuenta con una tienda-librería y un auditorio.

Se destacó que la Bodega Nacional de Arte “abre un antes y un después en términos de la conservación del patrimonio histórico, artístico, porque conjunta talleres especializados, permite que se trabaje con los estándares más avanzados. Que la tarea del Cencropam se ponga al día”, expresó Alejandra de la Paz.

La Bodega Nacional de Arte alberga

Bóvedas de Resguardo:

11 espacios especializados organizados por tipo de soporte, formato y disciplina

Bodega Visitable:

334 obras en exhibición, entre ellas, de Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl y Leonora Carrington

Sede del CENCROPAM:

Laboratorios, talleres de restauración, maderas, carpintería, embalaje y un nuevo taller de fotografía técnica; con 127 especialistas, más de 3, 400 m y 11 espacios de trabajo especializado

Galería de ExposicionesTemporales:

Espacio para exposiciones rotativas cada cuatro meses

Mediateca:

Centro de consulta abierto al público con acervo sobre memorias de museos, conservación, restauración, arquitectura moderna y arte contemporáneo

Auditorio:

Albergará actividades de divulgación cultural y académica para el público

Tienda-librería:

Destinada a la venta de publicaciones y productos culturales para los visitantes