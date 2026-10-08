FIL de Monterrey, de dejar lo comercial a apostar por las ideas

La Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) ha pasado de ser un encuentro comercial en el que había stands vendiendo artículos no relacionados con la literatura a pasar a convertirse en un espacio que apuesta más por las ideas y los escritores de talla internacional. En entrevista con La Razón, su director, Henoc de Santiago, habla de los desafíos que han enfrentado para consolidarse, de la necesidad de impulsar apoyos para las editoriales independientes y de incorporar actividades que acerquen a los jóvenes a la lectura.

¿Cuáles son los desafíos para hacer posible la feria? El gran reto fue cómo darle la vuelta, que dejara de ser un encuentro muy comercial para convertirse en una feria en donde la gente pudiera encontrarse con las ideas, con grandes contenidos, con los mejores escritores a nivel mundial, con una programación muy variada.

Por otro lado, ir diversificando el número de editoriales. No estaban participando ediciones universitarias, de algunas otras secretarías o consejos de cultura de los estados, editoriales independientes que ya están viniendo. Muchas veces se encuentran ediciones importantes, diversas, interesantes, con escritores nuevos. Hace años tenía incluso muchísimos expositores que no tenían nada que ver con los libros. Actualmente, no.

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El dato: El Colegio Nacional es el Invitado de Honor. Su programa incluirá a Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, entre otros.

Otro desafío es buscar más aliados para invertir en la feria. Muchos empresarios o grandes compañías participan como aliados, donantes o patrocinadores. Eso ha hecho que el evento tenga recursos para poderse mantener e incluso ir creciendo. Es un proyecto que, financieramente está sano. Muchas ferias que no tienen esa diversificación se las ven duras en cuanto les reducen el presupuesto.

Recién ocurrió una polémica en Granada, al desinvitar a la escritora Ariana Harwicz. Hubo mucha polarización al respecto. ¿Cuál es su postura frente a situaciones como ésta? Las ferias del libro deben ser un espacio de pluralidad para la manifestación de todas las ideas, con ciertos límites, porque de repente hay libros calumniadores, pero hay otro tipo de literatura de denuncia, de análisis, de periodismo que no debe tener censura.

Muchas veces ponen en aprieto a las ferias del libro. En opiniones tan polarizadas como Palestina vs. Israel. ¿Qué haces si de repente tienes un autor israelí totalmente o, al revés. Ambos radicales en sus ideas? Te van a llegar manifestaciones. Hay que tomar decisiones dolorosas, que muchas veces no compartimos como organizadores, pero lo más importante ante todo es la seguridad de los asistentes y el buen manejo de los eventos.

No debe haber censura a menos que sean actividades totalmente discriminatorias, sionistas o que comprometan la seguridad de un espacio. No nos ha pasado, pero esperemos que siempre permanezca el debate de ideas.

Por otra parte, editoriales independientes comentan que es difícil participar en ferias del libro. ¿Tienen un plan de apoyo para este tipo de sellos? Tenemos un mecanismo establecido con la Caniem, que lleva un stand de publicaciones independientes de sus afiliados, pero creo que ahí está una rama de oportunidad, porque vemos en muchas ferias de libro, en Buenos Aires, en Bogotá, que los pabellones o los espacios de editoriales independientes han ido creciendo.

Las ferias necesitan vender los stands, porque si no, ¿cómo sobreviven?, pero hay que ver de qué manera se podría presentar algún proyecto, a lo mejor contar con un costo preferencial, un apoyo para el envío de los libros y para estar en Monterrey.

No sé si lo deberíamos impulsar nosotros, la Cámara de la Industria Editorial o la Secretaría de Cultura. Podría haber un programa donde hubiera varias editoriales becadas que pudieran estar viajando a las principales ferias de libro.

¿Cuáles son los precios de sus stands? Estamos muy similares a lo que se paga en Guadalajara. Uno de nueve metros ronda los 50 mil pesos. No es fácil para un editor pagar eso, pero el ticket de venta de la Feria del Libro de Monterrey es el más alto en el país. Eso es lo que cuidamos, que los editores vendan lo suficiente para que sea una visita autosustentable. Que cuando menos, si no ganan, que no pierdan. Y si ganan, qué maravilla.

Por otro lado, ¿cómo se han adaptado a las nuevas modalidades de consumo de los lectores? Hay dos grandes grupos, uno enfocado hacia literatura producida por otros jóvenes o por autores muy activos en redes sociales. Buscamos que estén en la feria.

Por otra parte, para este público mucho más pequeño de editoriales independientes, también tratamos de ofrecerles un espacio y una promoción importante para el libro para consumidores de editoriales independientes.

El año pasado teníamos hamacas lectoras para que los jóvenes fueran y se acostaran y estuvieran ahí leyendo. Este año tenemos algunas actividades musicales para atraer a nuevos públicos. Vamos a tener un espacio de descanso junto con una exposición de El Colegio Nacional sobre el libro Jardín de niños que hicieron José Emilio Pacheco y Vicente Rojo hace algunos años; es una nueva edición.

¿Cuáles son los autores activos en redes que van a ser parte de esta edición? Alberto Villarreal, Eloy Moreno, Mariana Matija, Gabriela Damián, Jumko Ogata, Jaime Alfonso Sandoval y Darío Sztajnszrajber. Éste último viene al encuentro de filosofía al que estamos apostando mucho.

Este año, por ejemplo, tenemos la participación de un patrocinador, McDonald’s. Tiene el programa La Cajita Feliz, en el que niños pueden escoger un juguete o un libro de la serie de El Chavo. Lo vimos en Bogotá y este año va a ser su primera participación en una feria en México. Es quitarle un poco también esa solemnidad. También la armadora de autos Jac va a tener una camioneta como biblioteca rodante. Va a haber exposiciones.

¿Qué exhibiciones habrá? Vamos a tener una exposición muy importante sobre Federico García Lorca. Se presenta por primera vez a nivel mundial; es la primicia en la Feria del Libro de Monterrey, un trabajo de Iván Onatra, fotógrafo colombiano que vive en Nueva York y rescata los textos que el poeta escribe en su estancia en Nueva York y luego él, con todas sus fotografías de pintas callejeras, va haciendo un collage. Son como 200 fotos y al centro está el texto de Lorca. Es para acercar al público a la literatura.

¿Cuánto representa el público infantil y juvenil en asistencia? El año pasado tuvimos más de 350 mil visitantes y en el pabellón de la niñez pasaron más de 100 mil. El promedio de la edad va de entre los 18 y los 29 años de asistencia, anda arriba del 60 por ciento de la asistencia.

Cuatro meses antes de la feria, se reparten en escuelas los libros de los autores ya programados y van los niños que ya leyeron para ver al escritor de carne y hueso.

Actividades imperdibles de ESTE 2026

1. GIOCONDA BELLI (NICARAGUA)

Lectura de poesía

14 de octubre, 19:00 horas

Cintermex.

2. Emmanuel Carrère (Francia)

Presentación de Koljós

11 de octubre, 18:00 horas

Auditorio HEB en la Comunidad,

Cintermex.

3. Leonardo Padura (Cuba)

Escritura y pertenencia

17 de octubre, 17:00 horas

Auditorio JAC, Cintermex.

4. Janne Teller (Dinamarca)

Presentación de Justicia

17 de octubre, 19:00 horas

Auditorio JAC, Cintermex.

5. Alberto Manguel (Argentina-Canadá)

Mensaje inaugural de la FIL Monterrey 2026

10 de octubre

Cintermex.