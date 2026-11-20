El Producto Interno Bruto (PIB) en el sector cultura en México tuvo un crecimiento real de 1.7 por ciento en 2025, comparado con 2024 y generó 913 mil 88 millones de pesos, lo que equivale a 2.7 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura que ayer dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque significó un aumento notable, comparado con las cifras previas a la pandemia, la participación del sector cultural en la economía nacional es menor en la actualidad, pues pasó de 3.15 por ciento en 2019 a 2.72 por ciento, lo cual representó una reducción de 0.43 puntos porcentuales.

Lo anterior, pese a que el monto económico para el sector pasó de 745 mil 603 millones de pesos en 2019 a 913 mil 88 millones en 2025.

El Dato: En 2025, los puestos de trabajo en las actividades económicas representan 3.5 % del total de la economía.

Por otra parte, hubo una actividad que registró retroceso en el PIB cultural, los medios audiovisuales, que tuvieron una caída de 6.7 por ciento respecto a 2024. Pese a ello, se mantuvieron como la tercera área con mayor aportación en el sector, con 16.1 por ciento, y ocuparon el tercer lugar en generación de puestos de trabajo, con 12 por ciento.

La música y los conciertos registraron el mayor crecimiento, con 12.5por ciento, comparado con 2024, al igual que las artes visuales y plásticas, 11.3 por ciento. Mientras que los rubros que menos avances tuvieron fueron el diseño y servicios creativos, con 0.3 por ciento de aumento; los libros, impresiones y prensa (0.5); la formación y difusión cultural (0.7) y el patrimonio cultural y natural (1.3 por ciento).

El reporte registró un incremento de 1.1 por ciento en la generación de puestos de trabajo en las actividades económicas del sector cultural, con un millón 443 mil 403 empleos. Fueron las artesanías y el diseño y servicios creativos los sectores que más generaron puestos de trabajo, al representar el 31.3 y 15 por ciento, respectivamente.

En contraste, los que menos aportaron en la generación de fuentes de empleo fueron las artes visuales y plásticas (3.4 por ciento) y las artes escénicas y espectáculos (4.8).

En cuanto a su aportación al PIB del sector cultura, las artesanías ocuparon el primer lugar, con 18.9 por ciento, seguidas de los contenidos digitales e Internet (17.8) y en tercer lugar los medios audiovisuales (16.1).

Caso contrario ocurrió con la música y conciertos, que quedaron en último lugar en cuanto a su aportación a la economía cultural del país, con tres por ciento, al igual que las artes visuales y plásticas (5.1), los libros, impresiones y prensa (5.3) y la formación y difusión cultural (5.6).

El informe también reveló que la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán fueron las entidades que mayor participación tuvieron en la economía cultural del país, pues fue superior a 2.7 por ciento. El resto de los estados está igual o por debajo de la media nacional.

Sustento de la economía cultural ı Foto: Especial