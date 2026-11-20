Las bailarinas, en una escena de la pieza.

En el poema “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, Jaime Sabines le dice a su papá: “Te has muerto y me has matado un poco… Algo le falta al mundo, y tú te has puesto a empobrecerlo más…”. A más de un año de la partida de su esposo, el iluminador Francisco Muñoz Ávila, la coreógrafa y directora de la compañía Contradanza, Cecilia Appleton, siente que el duelo es un camino de incertidumbre. Se pregunta cuántas cosas hay por descubrir sobre el dolor que llega tras la muerte de un ser amado.

Sin pretender encontrar una respuesta, pero sí convertir ese umbral en una experiencia más colectiva y menos solitaria, creó la pieza Duelo, que se estrenó ayer en el Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Cuando falleció su esposo, con quien además compartió de manera creativa, pues fue iluminador de Contradanza durante 29 años, Cecilia Appleton descubrió en el proceso del duelo, quien vive una pérdida no tiene las herramientas para afrontarla.

180 Pesos es el costo de cada boleto

“Lo que descubro es que no se tienen herramientas para vivir el duelo. La sociedad no abriga a los que en un momento atraviesan una pérdida. Creemos que es algo que la persona tiene que vivir sola”, compartió a La Razón Cecilia Appleton.

Mientras ella vivía este proceso, pudo conocer la experiencia de otras mujeres y es lo que refleja.

“Vivo mi duelo, pero a partir de éste me he abierto a los de mis amigas, de mis vecinas, ya sea porque ellas ya habían perdido antes a un ser querido o porque una persona cercana a ellas enfrentaba una enfermedad. Se abrió un campo de visión que no había tenido”, comentó.

Fue en ese momento que comenzó a ver que la pena podría convertirse en una experiencia más colectiva.

“Esta dramaturgia en acción no se hace en primera persona, sino desde un colectivo que está hablando”, señaló la artista.

La también bailarina Cecilia Appleton celebró que “por fortuna, cada vez más las mujeres nos acercamos para prender una vela juntas, para hablar del dolor que sentimos”.

En la puesta, existen dos personajes, una mujer que atraviesa un duelo (alternan Melissa Castro y Aislinn Jiménez) y una especie de fantasma que funciona como un desdoblamiento (Cecilia Appleton).

“Es el fantasma de la propia mujer, lo que no queremos ver del dolor, lo que quisiéramos ocultar para seguir adelante”, contó.

Es la primera vez que, en 29 años, alguien más iluminará una de sus obras. “Mi marido era el director técnico e iluminador, desde ahí ha sido empezar a hacer cambios”, dijo con profunda tristeza. “Yo todavía lloro”, confesó Cecilia Appleton. Espera que esta pieza pueda hacer que quienes viven cualquier tipo de duelo se sientan menos solos.

Duelo se presenta hasta el 29 de noviembre, de jueves a domingo.

Duelo

Cuándo: hasta el 29 de noviembre

Dónde: Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart

Horario: jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas