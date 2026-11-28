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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
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- Malcom Lowry. “Tu caballo no quiere beber, sino contemplar su imagen”
- Sobre el fin del hombre
- Hay que dejarse anonadar por el Corona Capital
- Cuando seas feliz, golpea tú primero
- Fisiología del gusto, Jean Anthelme Brillat-Savarin
- El Cultural No. 579
- La mística de la transgresión. Patti Smith y su llamado a la insurgencia
- Perspectivas sonrientes. Arnaldo Coen (1940-2026)
- The McCharmlys, el nuevo sonido chicano
- Diversa cultural