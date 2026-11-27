La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de operaciones de la planta de aprovechamiento de gas y del gasoducto del Campo Ixachi, en Tierra Blanca, Veracruz.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de operaciones de una planta de aprovechamiento de gas natural y del gasoducto de 52 kilómetros de longitud que va del Campo Ixachi a la Estación de Recolección de Gas Playuela, en Veracruz, obra de Petróleos Mexicanos (Pemex) que permitirá el máximo aprovechamiento del gas de este yacimiento —el cual produce mil 12 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas y 133 mil barriles diarios de condensado— con menos emisiones y mayor cuidado del medio ambiente, como parte de la visión de la Cuarta Transformación de avanzar en la soberanía nacional y energética del país.

“Estamos trabajando en un diseño para que Pemex pueda —con beneficio para Pemex y para el pueblo de México— hacer contratos mixtos, como es este caso, para poder producir petróleo, producir gas, pero poniendo por encima de todo a las y los trabajadores petroleros. ¿Cómo se llama eso? Soberanía nacional, soberanía energética. Esa es nuestra visión: seguir haciendo de México —porque ya lo es— el mejor país del mundo”, informó.

Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle y autoridades del sector energético, Claudia Sheinbaum inauguró la infraestructura de 52 kilómetros que conectará con la Estación Playuela. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas Públicas del Estado; por ello, se revirtió la Reforma Energética de 2013 estableciendo en la Constitución que Petróleos Mexicanos tiene prioridad por encima de cualquier empresa privada y se disminuyó su deuda en 20 mil millones de dólares (mdd), al pasar de 90 mil mdd a 70 mil mdd.

Además, recordó que si en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador no se hubiera construido la Refinería Dos Bocas ni comprado Deer Park, con la guerra en Irán el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y del diésel a 35 pesos.

Explicó que esta planta es una muestra de lo que se debe hacer para recuperar el gas que se quema en la atmósfera, por lo que anunció la inauguración de una planta gemela este sábado en Tabasco.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, resaltó que esta obra cumple la encomienda de la Presidenta para fortalecer las Empresas Públicas del Estado, ya que el campo petrolero Ixachi produce mil millones de pies cúbicos de gas diarios y no todo se aprovechaba correctamente. Agregó que el energético que se transportará a través de este gasoducto de 30 pulgadas de diámetro servirá también para el fortalecimiento de la CFE, ya que se va a inyectar al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS).

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía. ı Foto: Presidencia

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, estimó que, al cierre del año, con esta obra y otras acciones se reducirá en alrededor de 95 por ciento el gas que no se aprovechaba en el sur de Veracruz, y señaló que en los próximos meses se seguirá desarrollando infraestructura en asociación mixta para sumar 29 mil barriles diarios de condensado y 243 mil millones de pies cúbicos de gas. Destacó que hoy Pemex produce cerca de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, lo que representa 10 por ciento más que el año anterior.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, refrendó su compromiso para trabajar de la mano con el Gobierno de México. “Juntos, gobierno, iniciativa privada, gobierno del estado, hacemos crecer a México”, afirmó.

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