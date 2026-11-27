La secretaria de Energía del Gobierno federal, Luz Elena González Escobar, rechazó este viernes 27 de noviembre los reportajes periodísticos publicados por Latinus, calificándolos de falsos y tendenciosos.

Asimismo, Luz Elena González Escobar sostuvo que su gestión se ha basado en la legalidad.

“En atención a los señalamientos reiterados por el medio de comunicación Latinus y Carlos Loret de Mola, considero indispensable hacer algunas precisiones y rechazar enérgicamente la narrativa tendenciosa que se ha construido en torno a mi persona, basada en afirmaciones mentirosas y en interpretaciones que distorsionan deliberadamente los hechos:

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“A lo largo de mi trayectoria en el servicio público y en mi vida profesional, me he conducido con honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia y apego a la legalidad. Estos principios han guiado mi actuación y respaldan mi gestión en cada una de las responsabilidades que he asumido”, escribió Luz Elena González Escobar en su cuenta de X.

Luz Elena González Escobar desmintió los señalamientos en el reportaje periodístico, en torno a su patrimonio y la adquisición de un inmueble, además de beneficios en un proyecto energético.

Luz Elena González Escobar aseguró que el inmueble señalado fue adquirido antes de asumir el cargo y estaba incluido en su declaración patrimonial.

El miércoles 25 de noviembre, Luz Elena González Escobar desmintió las acusaciones que se hizo también a través de un reportaje periodístico sobre un supuesto tráfico de influencias en la asignación de contratos para el proyecto fotovoltaico Solitario en San Luis Río Colorado, Sonora.

En atención a los señalamientos reiterados por el medio de comunicación Latinus y Carlos Loret de Mola, considero indispensable hacer algunas precisiones y rechazar enérgicamente la narrativa tendenciosa que se ha construido en torno a mi persona, basada en afirmaciones… pic.twitter.com/Q5VDK6LOvL — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) November 27, 2026

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