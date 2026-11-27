Corporativo Kosmos negó que la empresa o su director, Jack Landsmanas Stern, hayan obtenido contratos públicos mediante actos de corrupción, tráfico de influencias o conductas ilegales, lo anterior en respuesta a publicaciones difundidas por Latinus.

Corporativo Kosmos rechazó tener relación con las empresas Pantera Infraestructura y San Luis Río Colorado Ingeniería, así como participar en el proyecto fotovoltaico “Solitario”, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Corporativo Kosmos precisó que ni la empresa ni sus accionistas mantienen contrato alguno con la Secretaría de Energía.

El posicionamiento responde a los reportajes difundidos por Latinus los días 24 y 25 de noviembre, así como a la columna publicada por Loret de Mola el 26 de noviembre.

Corporativo Kosmos sostuvo que en dichos contenidos el periodista manipula información, descontextualiza hechos y utiliza relaciones personales y profesionales para construir una narrativa de corrupción.

Corporativo Kosmos señaló que insistir en la difusión de esa información, aun después de haber recibido aclaraciones expresas, constituye a su juicio un actuar doloso que engaña a la opinión pública y vulnera principios de ética periodística.

Respecto a su operación, Corporativo Kosmos indicó que cuenta con más de 60 años de trayectoria y más de 20 mil colaboradores, y afirmó que su actividad responde a la prestación de servicios a instituciones públicas y privadas bajo gobiernos de distintos partidos políticos.

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FGR