Jack Landsmanas, emplazado en caso Maduro

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Se cuenta que el interrogatorio duró más de 4 horas a bordo de su avión privado cuando aterrizó en Nueva York: el líder de la empresa de alimentos Corporativo Kosmos, Jack Landsmanas Stern tuvo que contestar las preguntas directas que le hicieron los agentes del Homeland Security de Kristi Noem y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Departamento del Tesoro) a cargo de Bradley T. Smith, y que versaron sobre dos temas principales en torno a las acusaciones de sobornos, lavado de dinero y posible asociación con quien fuera señalado cabeza del grupo narcoterrorista El Cártel de los Soles:

1) El negocio que Corporativo Kosmos habría hecho en 2019 para vender despensas (de baja calidad y con 112% de sobreprecio) a Venezuela, de Nicolás Maduro Moros, a través de quien fuera hasta hace unos días ministro de industria y producción de aquel país, Alex Saab, quien (presumiblemente con su empresa Group Grand Limited) intermedió alimentos extraídos de Segalmex en 2019 con ayuda de la empresa mexicana para surtir el programa bolivariano de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

2) Las transferencias y depósitos de gran cuantía que Kosmos habría hecho a favor de diversos altos funcionarios y de personas del primer círculo político de Andrés Manuel López Obrador, tanto por la ayuda prestada al ahora exdictador venezolano como por obtener contratos de suministro a granel de despensas y alimentación institucional al Gobierno mexicano, medicamentos y recientemente hasta automóviles.

Los pasajeros fueron liberados luego del interrogatorio al empresario, pero apercibido de que tendrá que comparecer ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para atestiguar en el juicio a Maduro Moros. Las versiones dicen que Landsmanas está trasladando a su familia fuera de México.

Tormenta invernal y los apagones que vienen. La gran tormenta invernal que impacta hoy a 30 entidades de los Estados Unidos amaga impactar el suministro de gas natural para México y, por tanto, para la generación de electricidad. De verse afectados los gasoductos de Texas —como sucedió en 2021— el problema no será únicamente que los precios se vayan al cielo, sino que limite suministro de 6 mil millones de pies cúbicos diarios con que México abastece 80% de su consumo. Independiente que la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Emilia Calleja, hubiese adquirido coberturas, el problema es que el país sólo tiene 2.5 días de capacidad de almacenamiento.

Los futuros y precios en el mercado spot se elevaron en casi 61% en sólo una semana, previendo que las compañías gaseras estadounidenses enfilen su producción y capacidad de transporte hacia su mercado doméstico que crecerá por los requerimientos de calefacción residencial y comercial, así como para mantener las operaciones industriales y logísticas ante temperaturas bajo cero durante varios días.

Los gigantes de la distribución como Atmos Energy, que encabeza Kevin Akers, Southern Company, que preside Chris Womack, y Ebridge, al mando de Greg Ebel, con seguridad primarán el abasto a Estados Unidos y tratarán de reponerse del aumento del costo operativo mediante las “compras de pánico” que clientes foráneos hagan en los próximos días al precio que sea… un precio que para algunos expertos podría subir de los actuales 5.5 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) a niveles de entre 7 y 8 dólares.

Hasta donde es conocido, la CFE tiene contratos operacionales con los proveedores estadounidenses para tener acceso al suministro, pero al precio que exista, pues —también hasta donde se sabe— no se adquirieron coberturas de precios para atenuar alzas abruptas de gas.

Independientemente de la decisión de cobertura que haya tomado la dirección financiera de CFE, a cargo de Eugenio Amador, el problema estructural es de capacidad de almacenamiento físico: todos los ductos de la CFE, Pemex y de empresas privadas sólo pueden almacenar 56 horas de consumo del hidrocarburo que genera 60% de la electricidad de México.

Aumentar la capacidad de almacenamiento no sucederá de la noche a la mañana, por lo que la presión de consumo eléctrico se elevará en verano… en pleno Mundial de Fútbol.

Ya lo decía el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la planeación y prevención no es algo que distinga a los gobiernos 4T. De mientras, prevéngase con velitas y cobijas.

Si Madero viviera, se vuelve a morir. Vaya novedad, que la remodelación del Deportivo Francisco I. Madero es ancla de operación territorial y de proselitismo de Morena en Iztapalapa. Nos comentan que, más que una obra pública, es una plataforma política para Aleida Alavez, aun cuando el espacio histórico no demandaba una inversión de esa escala: que no hay proyecto maestro conocido ni avances visibles que justifiquen el despliegue anunciado.

Lo que sí existe, nos dicen, es el rastro financiero, ya que existirían pagos por más de 110 millones de pesos a la empresa Paradoxia, bajo la responsabilidad administrativa de la Dirección de Obras, encabezada por Maribel Mejía Zepeda.

De estos recursos, tampoco es novedad, nos cuentan sale el financiamiento para movilizaciones del partido guinda aunque incurra en ilegalidad, pues la todavía existente Ley Electoral exige imparcialidad y prohíbe usar recursos públicos con fines políticos por tratarse de grave delito electoral.

El Mochaorejas, la serie. Una verdadera historia de terror que embargó a la Ciudad de México y sus alrededores a finales del siglo pasado es la base para la impactante serie de TelevisaUnivision —que se apoya en el trabajo periodístico de la escritora Olga Wornat— en torno al brutal secuestrador conocido como El Mochaorejas y que será interpretado por Damián Alczar (pese a sus estrábicas posturas políticas, es un reconocido actor) y acompañado por la actriz Paulina Gaitán.

La serie dirigida por Mauricio Cruz y producida por Carlos Bardasano y Jorge Bermúdez expondrá el contexto y entraña social que catapultó el secuestro en aquellos años.