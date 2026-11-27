• Desestiman amenaza

Y nos dicen que el amago que hizo el PAN, de no participar en las elecciones de 2027, en principio sonó como una medida que podría sacudir al “sistema” y que se ajusten los mecanismos de asignación de plurinominales —cuya más reciente aplicación favoreció a la 4T—. Es sabido que el amago fue planteado a pregunta de reporteros por el senador Ricardo Anaya, pero nos cuentan que no pasaron muchos minutos para que en la otra Cámara, la de Diputados, dentro de la misma bancada albiazul, se viera hasta con sorna la amenaza. Porque “a ver —dijo un panista— quiero ver cómo le van a decir a (Mauricio) Kuri (gobernador de Querétaro), que ya no van a postular a Felifer (Felipe Fernando Macías) porque no confían en el INE. O a Maru Campos (gobernadora de Chihuahua) que ya no va Marco Bonilla por lo mismo, o que no van a competir ya los Toños: Martín del Campo en Aguascalientes y Astiazarán en Sonora, que porque el Instituto está sometido a Morena”. Así la burla. ¡Qué llevados!

• Que nadie lo defiende

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Y el que ya no aguantó más el enojo y tronó contra el movimiento de la 4T fue Gerardo Fernández Noroña. Y es que al senador le ofende que nadie salga a defenderlo ante los cada vez más recurrentes episodios en los que es increpado en calles o aeropuertos. En días pasados, por ejemplo, grabó un video en Oaxaca, sitio en el que, sostuvo fue insultado cuando caminaba por las calles de la capital. Otro caso ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue increpado. Nos dicen que ayer, en la transmisión de su charla, varios lo vieron iracundo. “A ver, si les respondes a golpes, malo. Si no respondes, malo. O sea, es una forma vil. Y el movimiento ha dejado impune esa agresión. O sea, ya me harté. Es responsabilidad de nuestro movimiento que esas cosas no queden impunes. No es mi responsabilidad. ¿Por qué no han procedido?”, cuestionó. Nos piden estar pendientes del tamaño de la fila que se arme para poner el pecho por Gerardo. ¡Cómo son!

• Pedro y Marx

Y son dos morenistas que se han movido en el mundo académico en los tiempos de la 4T los que, nos dicen, se perfilan a ser protagonistas de un diferendo. Y es que resulta que el historiador Pedro Salmerón decidió hacer público su sentir hacia Marx Arriaga, quien, es sabido, terminó mal su gestión al frente del área de materiales educativos de la SEP. “Aguanté, aguanté y aguanté... pero ya llegó el momento de decirlo: Marx Arriaga es y siempre ha sido un pen… fantoche y un payaso impresentable”, soltó en un mensaje en redes secundado por otro un poco más amplio. “El señor Marx Arriaga desperdició por completo la gran oportunidad de cambiar los libros y los programas (y le propusimos en serio un equipo de los mejores especialistas). Nunca escuchó a nadie. Se dedicó a buscar notoriedad artificial en guerritas absurdas y sin sentido. Trataba a sus compañeros y trabajadores con soberbia y prepotencia”. Nos dicen que Pedro decidió decirle sus verdades a Marx justo en estos días en los que este último realiza una caminata para exigir que la SEP le pague su liquidación. Uf.

• Pulso del 25N sobre San Lázaro

Con la novedad de que en la Cámara de Diputados están frente a la oportunidad de llevar el discurso a los hechos, ahora con el compromiso público de —al menos— no ignorar la denuncia de la diputada local de Hidalgo, Orquídea Larragoiti, quien denunció el pasado miércoles por presunto abuso sexual a su compañero de partido, el diputado federal petista Francisco Javier Vázquez Calixto, — por cierto, en el contexto del 25N—. Ante esta situación, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho-Cué, declaró que el señalamiento es gravísimo y dijo que aunque la Cámara aún no ha recibido una notificación de la Procuraduría de Hidalgo, si llega una solicitud de desafuero, la turnará de inmediato a la Sección Instructora y le dará prioridad. Esa promesa ya quedó hecha en público. Habrá que estar atentos de que así sea, pero también de si la dirigencia nacional petista, a cargo de Alberto Anaya, también toma medidas internas al respecto.

• Tres sillas vacías

Muchos no se explican por qué si la oposición tiene tanto interés en evitar una posible sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados tras las elecciones del próximo año, optó por no acudir a un foro clave del INE en el que se discutiría el tema. Nos dicen que en la mesa en la que se abordó el reparto de las 200 diputaciones plurinominales para 2027 hubo tres lugares vacíos, justamente los del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que han hecho activismo en estos días, los azules incluso con el amago de no participar en los comicios. Nos comentan que la falta de atención a esta invitación dio mucho de que hablar, sobre todo, porque este tipo de paneles serán clave para la definición de criterios para distribuir los benditos pluris. Sin la oposición a la hora del debate, el oficialismo —que encarnan Morena, PT y Verde— retuvo el micrófono para defender que el tope se aplique como a ellos les conviene, por partido. ¡Qué tal!

• Salpicados

Nos cuentan que el operativo en el que cayó El Chapo Isidro puso bajo los reflectores a dos directores de Servicios Públicos del norte de Sinaloa. Iván Roberto Gálvez Meza, titular del área en Ahome, reconoció que El Serafín, detenido en el mismo operativo y señalado como presunto segundo al mando del capo, es su hermano. El funcionario se deslindó de las actividades que se le atribuyen a su pariente y dijo que llevaba cinco años sin contacto con él. En Guasave, lo mismo. Los documentos del ayuntamiento muestran que el puesto equivalente pasó de un hermano a otro: Orlando Gálvez Meza relevó a Iván Roberto en 2024. El alcalde de Ahome sostiene que carece de motivos legales o administrativos para remover a su colaborador, mientras que la dirigencia estatal de Morena pidió que las autoridades determinen si alguno de los dos funcionarios tiene alguna responsabilidad. ¡Zas!