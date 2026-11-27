Y nos dicen que el amago que hizo el PAN, de no participar en las elecciones de 2027, en principio sonó como una medida que podría sacudir al “sistema” y que se ajusten los mecanismos de asignación de plurinominales —cuya más reciente aplicación favoreció a la 4T—. Es sabido que el amago fue planteado a pregunta de reporteros por el senador Ricardo Anaya, pero nos cuentan que no pasaron muchos minutos para que en la otra Cámara, la de Diputados, dentro de la misma bancada albiazul, se viera hasta con sorna la amenaza. Porque “a ver —dijo un panista— quiero ver cómo le van a decir a (Mauricio) Kuri (gobernador de Querétaro), que ya no van a postular a Felifer (Felipe Fernando Macías) porque no confían en el INE. O a Maru Campos (gobernadora de Chihuahua) que ya no va Marco Bonilla por lo mismo, o que no van a competir ya los Toños: Martín del Campo en Aguascalientes y Astiazarán en Sonora, que porque el Instituto está sometido a Morena”. Así la burla. ¡Qué llevados!

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