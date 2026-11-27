La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) incurrió en injerencia con la apertura de la línea para recibir denuncias contra el Cártel de Sinaloa y sobre presuntos vínculos de funcionarios con dicha organización criminal.

En conferencia, cuestionó cómo tomaría el gobierno de Donald Trump si México hiciera lo mismo para recibir denuncias sobre la corrupción en aquel país.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo verían los gobiernos de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, sostuvo la mandataria.

El Dato: Las líneas de denuncia presentadas para Sinaloa son: WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670, ID de Threema: PTJ4HS3J, así como MFSinaloaTipLine@dea.gov.

Además, señaló que la DEA debería de concentrarse en cubrir con su tarea dentro del territorio estadounidense, para combatir la venta ilegal de fentanilo, droga que tiene sumido a ese país en una crisis de adicción.

Expuso una nota informativa que señala cómo agentes de la misma agencia no han accionado para el desmantelamiento de las redes de negocio que hay en EU para mover esta droga, y que, además, terminó por revelar que su personal se coludió para permitir el ingreso de miles de pastillas de fentanilo a su país.

Sheinbaum Pardo consideró que este hecho es un “Rápido y furioso de fentanilo”, asemejándolo con el operativo que montó el gobierno del expresidente Felipe Calderón para ingresar armamento a México que terminó por fortificar las capacidades de la delincuencia organizada.

“Un rápido y furioso de fentanilo, nada más que en Estados Unidos. ¿Dónde está la acción de la DEA? Como hemos dicho muchas veces: ¿Qué a poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues de ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga? ¿Dónde queda el dinero de la distribución y la venta de droga de fentanilo ilegal en Estados Unidos?”, cuestionó.

Comparó que en México se han emprendido acciones para desmantelar laboratorios de metanfetamina, incautar pastillas de esa droga y detener a personajes relevantes de la delincuencia organizada que han costado la vida de militares mexicanos y que, además, se cumplió con el envío de más de 90 criminales de alto perfil.

“Hemos bajado los homicidios de prácticamente 50 por ciento. Enviamos 94 delincuentes de Estados Unidos y trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de México y al mismo tiempo, apoyamos para la disminución de la de drogas ilegales en Estados Unidos. Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”, dijo.

En ese contexto, subrayó que en México actúan sus propias autoridades, por lo que recomendó a la DEA prestar atención a lo que ocurre en su propio país.

“Ahora resulta que dispone de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en EU algo que ocurre en México. Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad. Entonces, deberían de poner mucha atención del otro lado de la frontera”, declaró.

Por separado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal manifestó su respaldo a la mandataria y afirmó que México no permitirá acciones unilaterales ni injerencias extranjeras dentro de su territorio.

Las autoridades defendieron las atribuciones de sus instituciones para investigar actividades delictivas, atender denuncias, combatir la corrupción y evitar la impunidad: “Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”.

Asimismo, ratificó su disposición a mantener la colaboración internacional en materia de seguridad, siempre que ésta se ajuste a cuatro principios que calificó como irrenunciables: el pleno respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada entre las naciones, el respeto y la confianza mutua, así como la cooperación sin subordinación.

Las dependencias que componen el Gabinete de Seguridad reiteraron los límites bajo los cuales México acepta la participación de otros países en los esfuerzos contra las organizaciones criminales.

Lleva 20 años ese método para rastrear a criminales

| Por Elizabeth Hernández y Alejandro Galindo |

Las agencias de seguridad de Estados Unidos acumulan más de dos décadas de convocatorias dirigidas a la población mexicana para obtener información sobre narcotraficantes, integrantes de organizaciones delictivas y sus colaboradores, mediante líneas telefónicas, correos electrónicos, plataformas digitales y campañas de denuncia anónima.

Una revisión de archivos oficiales estadounidenses permitió identificar antecedentes de esta estrategia desde 2003, durante el gobierno de George W. Bush, con acciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Entre éstos figura una iniciativa del 3 de mayo de 2013, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Barack Obama, cuando la DEA y el FBI anunciaron una línea de denuncia con un número nacional para recibir reportes sobre estructuras del narcotráfico con presencia en el norte de Baja California. Una década antes, las autoridades estadounidenses difundieron carteles en cruces fronterizos de California con fotografías de integrantes del Cártel de los Arellano Félix, teléfonos para recibir denuncias desde ambos países y un correo electrónico, según registros del Departamento de Estado.

Durante ese mismo sexenio, el de Vicente Fox, la DEA ofreció en 2004 una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detener a Ismael El Mayo Zambada. Su división de Phoenix habilitó un número para recibir reportes desde ambas naciones.

La estrategia se extendió hasta la actual administración federal. El 8 de diciembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un video para solicitar información sobre el canadiense Ryan James Wedding, a quien el FBI identificó como presunto aliado del Cártel de Sinaloa. A cambio de datos que permitieran localizarlo, Washington ofreció hasta 15 millones de dólares y puso a disposición de la población un número telefónico de su representación diplomática en la Ciudad de México para establecer contacto directo con agentes del FBI.

En territorio mexicano también existen antecedentes de campañas de esta naturaleza. En octubre de 2019, el gobierno de Tamaulipas y corporaciones estadounidenses impulsaron la iniciativa “Se Busca Información”, mediante la difusión de fotografías de 10 objetivos prioritarios y teléfonos para presentar denuncias anónimas. Chihuahua adoptó esa estrategia el 27 de octubre de 2023, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, con un listado inicial de 10 personas vinculadas presuntamente con delitos como homicidio, narcotráfico y tráfico de migrantes.

Respecto a los canales de comunicación, el propio gobierno chihuahuense informó que las llamadas y reportes vía WhatsApp llegarían directamente a un centro de atención de la corporación estadounidense.

Revisan Gabinete y FGR envío de El Chapo Isidro a EU

| Por Yulia Bonilla |

La extradición del narcotraficante Fausto Isidro Meza, “Chapo Isidro” a Estados Unidos será una decisión que evalúen el Gabinete de Seguridad y también la Fiscalía General de la República (FGR), señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que ambas instancias deberán de analizar qué es lo que más conviene a México, para que se garantice la seguridad del territorio nacional.

El Dato: El líder criminal estaba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

“Tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es a conveniencia para México, que es mejor para el país y sobre esa decisión pues tendrá que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad del país”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Este miércoles, la Fiscalía precisó que aunque hay una solicitud de la Unión Americana, la decisión se tomará con base en los tratados que ambos países tienen en la materia.

El “Chapo Isidro” fue capturado al finales de la semana pasada, por medio de un intenso operativo a cargo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que derivó en la captura de otros 15 criminales y 16 fallecidos, así como cuatro militares que perdieron la vida.