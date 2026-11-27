Las agencias de seguridad de Estados Unidos acumulan más de dos décadas de convocatorias dirigidas a la población mexicana para obtener información sobre narcotraficantes, integrantes de organizaciones delictivas y sus colaboradores, mediante líneas telefónicas, correos electrónicos, plataformas digitales y campañas de denuncia anónima.

Una revisión de archivos oficiales estadounidenses permitió identificar antecedentes de esta estrategia desde 2003, durante el gobierno de George W. Bush, con acciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Entre éstos figura una iniciativa del 3 de mayo de 2013, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Barack Obama, cuando la DEA y el FBI anunciaron una línea de denuncia con un número nacional para recibir reportes sobre estructuras del narcotráfico con presencia en el norte de Baja California. Una década antes, las autoridades estadounidenses difundieron carteles en cruces fronterizos de California con fotografías de integrantes del Cártel de los Arellano Félix, teléfonos para recibir denuncias desde ambos países y un correo electrónico, según registros del Departamento de Estado.

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Durante ese mismo sexenio, el de Vicente Fox, la DEA ofreció en 2004 una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detener a Ismael El Mayo Zambada. Su división de Phoenix habilitó un número para recibir reportes desde ambas naciones.

La estrategia se extendió hasta la actual administración federal. El 8 de diciembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un video para solicitar información sobre el canadiense Ryan James Wedding, a quien el FBI identificó como presunto aliado del Cártel de Sinaloa. A cambio de datos que permitieran localizarlo, Washington ofreció hasta 15 millones de dólares y puso a disposición de la población un número telefónico de su representación diplomática en la Ciudad de México para establecer contacto directo con agentes del FBI.

En territorio mexicano también existen antecedentes de campañas de esta naturaleza. En octubre de 2019, el gobierno de Tamaulipas y corporaciones estadounidenses impulsaron la iniciativa “Se Busca Información”, mediante la difusión de fotografías de 10 objetivos prioritarios y teléfonos para presentar denuncias anónimas. Chihuahua adoptó esa estrategia el 27 de octubre de 2023, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, con un listado inicial de 10 personas vinculadas presuntamente con delitos como homicidio, narcotráfico y tráfico de migrantes.

Respecto a los canales de comunicación, el propio gobierno chihuahuense informó que las llamadas y reportes vía WhatsApp llegarían directamente a un centro de atención de la corporación estadounidense.