Los detenidos, ayer, en el poblado de Cupia, en Tamazula

Fuerzas federales asestaron un nuevo golpe a la estructura criminal de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, con la captura de Fernando Félix Corrales, alias El Chapo Félix, presunto integrante de su círculo de confianza y operador de las denominadas Fuerzas Especiales Zambada, ligada a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa en la zona serrana de Durango.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Félix Corrales y otras tres personas, entre ellas un menor de edad. La captura fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el poblado de Cupia, Tamazula, municipio que colinda con Sinaloa y forma parte de la región conocida como el Triángulo Dorado.

El Dato: Entre octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026, autoridades federales y estatales detuvieron en Sinaloa a 4,200 personas y aseguraron 150 toneladas de droga.

La SSPC detalló que los efectivos de seguridad, al realizar recorridos terrestres, detectaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico, quienes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida hacia una zona de maleza; sin embargo, fueron alcanzadas y detenidas metros más adelante.

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“Cabe destacar que, durante el desarrollo de estas acciones, se contó con una aeronave de la Marina, lo que permitió brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres. Debido a las condiciones del terreno, se determinó realizar el traslado aéreo de las personas detenidas y de lo asegurado”, añadió.

Como parte del despliegue, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y seis chalecos balísticos. El Ministerio Público Federal quedó a cargo de determinar la situación jurídica de los implicados.

Fuentes federales y reportes de seguridad identificaron a Félix Corrales como presunto jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas, alias El Meño o 4X1, otro integrante de alto rango en el grupo de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Sobre el actual dirigente de La Mayiza pesa una acusación criminal en Estados Unidos desde julio de 2014. En el expediente, radicado en una corte federal del Distrito Sur de California, figuraban también su padre, su hermano, Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien actualmente encabeza la facción rival de Los Chapitos.

La captura de El Chapo Félix constituye la tercera operación contra integrantes o aliados de los Zambada en el transcurso de una semana. El pasado 19 de noviembre, elementos navales detuvieron en Mocorito, Sinaloa, a seis miembros de las Fuerzas Especiales Avendaño, entre ellos su presunto líder, Irvin Eduardo Avendaño Zazueta, El Pagador, y el viernes fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, cabecilla de los remanentes del cártel de Los Beltrán Leyva.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reveló que dicha organización rompió vínculos con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en mayo de 2025 para establecer una alianza con La Mayiza y el grupo encabezado en Guasave por Meza.

Capturan al edil de Atzitzintla, Puebla, por nexos con la banda Los Zúñiga

| Por Elizabeth Hernández |

Elementos de las Fuerzas Armadas y autoridades de Puebla detuvieron al presidente municipal de Atzitzintla, Eduardo “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado, así como por supuestos nexos con el grupo delictivo Los Zúñiga.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan al sospechoso con el líder de la célula delictiva.

“Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla-Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud”, escribió el funcionario federal en X.

El Dato: Reportes periodísticos refieren que la banda de Los Zúñiga es nombrada así por su principal líder, Juan Zúñiga García, alias El Viejón, quien falleció de un infarto.

La captura de Eduardo “N” se llevó a cabo mediante acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, dentro de la Operación Enjambre y la estrategia de cero impunidad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las investigaciones permitieron identificar la relación del edil con el líder de Los Zúñiga, grupo criminal que operaba principalmente en la carretera federal 150-D, que conecta Puebla con Veracruz, y al que también se atribuyen actividades de extorsión, secuestro exprés y delitos contra la salud.

“Con la detención de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas. Agradecemos al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

“Seguiremos trabajando para cumplir la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de combatir la impunidad”, publicó García Harfuch.

3 Meses han pasado desde la captura del líder de Los Zúñiga

Esto, porque el pasado 7 de septiembre el exalcalde de Esperanza, José “N”, fue detenido por presuntamente formar parte de la estructura criminal de Los Zúñiga, grupo dedicado al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Las autoridades informaron que el operativo para esta aprehensión se llevó a cabo por tierra y aire durante la madrugada de ese día, lo que provocó el cierre de los accesos al municipio por el lado de Puebla y Veracruz.

Tras la detención del ahora exfuncionario, los elementos de seguridad aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, conocidos como “matapolicías”, 52 cargadores, 11 vehículos (cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta), ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Un día después de dichas acciones de seguridad, García Harfuch explicó en la conferencia matutina de Sheinbaum Pardo que la detención de estas personas, así como del líder de esta célula, Genaro “N” en Cuitláhuac, Veracruz, representaban un golpe importante a su estructura.

111 Servidores, al menos, están detenidos por plan Enjambre

A estas aprehensiones también se sumaron la captura del presidente municipal de Tepeyahualco Said “N”, ligado a presuntos casos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

“Estas detenciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de estas organizaciones.

“Las investigaciones continúan para detener a todos sus integrantes y contribuir a disminuir el robo en carreteras, proteger a los transportistas y fortalecer las condiciones de seguridad en el corredor Ciudad de México-Puebla-Veracruz”, dijo.

VIEJOS CONOCIDOS. El gobierno de Puebla ya había identificado a este grupo criminal desde 2020 en su Diagnóstico de Seguridad Pública y Justicia, en su apartado dedicado al crimen organizado.

En el documento, las autoridades locales reportaron que en la entidad operaban al menos 29 organizaciones criminales, de las cuales siete eran originarias de estados vecinos o de otros estados del país.

Entre los grupos delictivos señalados aparecen una célula del Cártel del Pacífico, otra del Cártel Jalisco Nueva Generación, la banda de Jesús “N”, El Bukanas, ligada a Los Zetas Sangre Nueva, Los Michoacanos, Los Rojos, así como una escisión del Cártel de Los Beltrán Leyva.

A estas organizaciones criminales se suman Los Zúñiga que, indicaron las autoridades, es originaria de Veracruz y se dedicaba al robo de transportistas y al mercado ilícito de hidrocarburos. En aquel entonces esa entidad de la costa del Golfo de México era administrada por Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con El Universal Puebla, Los Zúñiga tienen presencia en Esperanza, Ciudad Serdán, Cumbres de Maltrata, así como en la autopista Puebla-Orizaba; asimismo, los relaciona con diversos crímenes en Cuitláhuac, Veracruz, y la vía Cuacnopalan-Oaxaca.

“Los 22 restantes son organizaciones locales conformadas por habitantes de las comunidades donde operan que cuentan con arraigo, base social y, en algunos casos, apoyo activo de los pobladores”, se lee en el informe de seguridad.

COMBATE AL CRIMEN

En 2020, el gobierno de Puebla identificaba a 29 organizaciones criminales que operaban en la entidad, de ellas, las siguiente siete eran originarias de otros estados:

Célula del Cártel del Pacífico

Célula del Cártel Jalisco Nueva Generación

Banda de El Bukanas, ligada a Los Zetas Sangre Nueva

Los Zúñiga

Origen: Veracruz

Dedicada a: Robo de transportista y al mercado ilícito de hidrocarburos

Los Michoacanos

Célula de Los Rojos

Grupo de El Pelly