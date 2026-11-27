José Woldenberg, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales y recuperar el espíritu de la reforma de 1996, en vísperas de que el organismo discuta los criterios de distribución de curules de representación proporcional para 2027.

El planteamiento se presentó durante el foro La Representación Proporcional en México. Perspectivas y dilemas, organizado por el INE. Woldenberg sostuvo que, para interpretar el límite constitucional de ocho puntos porcentuales, el INE debe revisar los antecedentes legislativos de las reformas de 1996 y 2007, incluidas iniciativas, dictámenes y debates, en lugar de limitarse a una lectura literal o a repetir criterios anteriores.

“Cuando hay dudas de cómo debe leerse la norma, habría que ir a la fuente de esa norma”, señaló. Recordó que la Constitución está por encima de las leyes y los reglamentos, y que el artículo 54 mantiene sus elementos fundamentales desde 1996.

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Consideró que las coaliciones deben analizarse como una sola fuerza política para efectos de la representación legislativa y llamó a revisar los criterios que aplicó el entonces IFE en 1997, 2000 y 2003.

Como ejemplo de la distorsión, mencionó que en 2024 Morena y sus aliados obtuvieron 54 por ciento de los votos, pero alcanzaron 74 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados. En contraste, los partidos fuera de esa coalición sumaron 46 por ciento de la votación y recibieron 26 por ciento de los escaños.Dijo que esa diferencia permitió a la alianza gobernante alcanzar la mayoría calificada y aprobar reformas constitucionales sin el respaldo de otras fuerzas. Sin embargo, afirmó que la gobernabilidad no depende de una mayoría absoluta.

“No es cierto que gobernabilidad y mayoría absoluta estén atados. Hay una manera de construir la gobernabilidad sin ofender a la representatividad, y esas son las artes de la política”, dijo el expresidente. Recordó que entre 1997 y 2018 el Congreso funcionó mediante acuerdos entre distintas fuerzas.

En su oportunidad, el consejero Uuc-kib Espadas defendió una interpretación apegada al texto constitucional y sostuvo que cada partido debe ser considerado de manera individual, pues las candidaturas se registran por partido. A su juicio, la representación proporcional ha perdido terreno desde 1977 y la correspondencia directa entre votos y escaños es la vía para una representación igualitaria.

En tanto el exmagistrado Juan Carlos Silva Adaya señaló que la interpretación no debe limitarse a un solo método, sino considerar criterios literales, sistemáticos y funcionales, así como los principios constitucionales. Advirtió que las coaliciones no deben convertirse en un mecanismo para eludir los límites constitucionales.

La exconsejera del IFE Jacqueline Peschard también cuestionó el resultado de 2024, al señalar que permitió a una sola fuerza alcanzar la mayoría calificada y redujo la capacidad de las minorías para intervenir en decisiones legislativas. Consideró que el límite busca impedir que un partido o bloque modifique por sí solo la Constitución.

La discusión ocurre antes de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE analice y vote, este viernes, el anteproyecto de acuerdo sobre la asignación de diputaciones plurinominales, que será sometido al Consejo General el lunes 30.