La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los presuntos nexos con el narcotráfico del exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, Guillermo Zuany, como lo acusó esta semana el diario The New York Times.

El diario estadounidense aseguró que el exfuncionario no sólo colaboró, presuntamente, con el crimen organizado, sino que habría dirigido sus ganancias a campañas del PAN. Consultada al respecto, la mandataria pidió a la FGR que aclare los dichos de la nota informativa.

“Sí. De hecho, ayer, que vi la nota, le pedí a la FGR que investigue este caso… Este vicefiscal —lo que dice la nota y la FGR tiene que aclararlo— estaba investigado por nexos con el narcotráfico. Y este vicefiscal hoy está en Estados Unidos ”, dijo en conferencia de prensa.

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Recordó que también se le señala por supuestamente haber establecido el contacto entre la Fiscalía del Estado con los agentes de la CIA, para que éstos ingresaran a territorio nacional sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del Gabinete de Seguridad.

“Es otro tema muy relevante de nuestra relación con EU. El vicefiscal, que es reconocido que es una de las personas, junto con el fiscal, denunciado por la propia gobernadora, fue el encargado o fue uno de los que estableció la relación entre la Fiscalía de Chihuahua y los agentes de la CIA para trabajar en territorio nacional, sin autorización de la SRE ni del Gabinete de Seguridad”, comentó.

Insistió en el cuestionamiento a cómo es que EU permitió su ingreso, a pesar de conocer que tiene acusaciones de presunto nexo con la delincuencia organizada.

La primera quincena de noviembre que la Presidenta confirmó que Zuany también es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Pediría yo, al Gabinete de Seguridad que diera toda la información sobre esta persona y en este momento en dónde se encuentra… Es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada —lo puedo decir—, después se acerca a las agencias de Estados Unidos. Entonces, sí vale mucho la pena conocer este caso, por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía”, dijo Sheinbaum Pardo.

La mandataria comentó que Estados Unidos no ha respondido 54 solicitudes de extradición que el Gobierno de México le presentó.