Y son dos morenistas que se han movido en el mundo académico en los tiempos de la 4T los que, nos dicen, se perfilan a ser protagonistas de un diferendo. Y es que resulta que el historiador Pedro Salmerón decidió hacer público su sentir hacia Marx Arriaga, quien, es sabido, terminó mal su gestión al frente del área de materiales educativos de la SEP. “Aguanté, aguanté y aguanté... pero ya llegó el momento de decirlo: Marx Arriaga es y siempre ha sido un pen… fantoche y un payaso impresentable”, soltó en un mensaje en redes secundado por otro un poco más amplio. “El señor Marx Arriaga desperdició por completo la gran oportunidad de cambiar los libros y los programas (y le propusimos en serio un equipo de los mejores especialistas). Nunca escuchó a nadie. Se dedicó a buscar notoriedad artificial en guerritas absurdas y sin sentido. Trataba a sus compañeros y trabajadores con soberbia y prepotencia”. Nos dicen que Pedro decidió decirle sus verdades a Marx justo en estos días en los que este último realiza una caminata para exigir que la SEP le pague su liquidación. Uf.