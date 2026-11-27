Dos hermanos de Germán Rolando Gálvez Meza, El Serafín, primo y presunto segundo al mando de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, ocupan cargos directivos en los ayuntamientos de Ahome y Guasave, municipios del norte de Sinaloa que figuran entre los principales bastiones de la organización criminal.

Se trata de Iván Roberto y Orlando Gálvez Meza, quienes encabezan las direcciones de Servicios Públicos de ambas localidades, bajo administraciones emanadas de Morena. El primero reconoció públicamente el parentesco este jueves, casi una semana después de la captura de los dos presuntos líderes delictivos.

Las fuerzas federales detuvieron a ambos el pasado 20 de noviembre en Guasave, durante un operativo que contó con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó posteriormente el vínculo familiar entre el capo y su lugarteniente.

“Sí, es mi hermano, pero no por eso voy a ser juzgado, cada quien es responsable de sus actos y de sus acciones”, declaró Iván Roberto a medios locales.

Aseguró que perdió contacto con Germán hace cinco años, tras la muerte de sus padres, y manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades. Pese al reconocimiento del parentesco, el alcalde sustituto de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ratificó al funcionario en el puesto, bajo el argumento de que carece de elementos legales o administrativos para destituirlo.

Orlando asumió la Dirección de Servicios Públicos de Guasave el 1 de noviembre de 2024, señala un oficio que firmó la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya. El cargo que ahora ostenta estuvo en manos de Iván Roberto durante los periodos 2017-2018 y 2021-2024. Este último también ejerció como regidor de Morena hasta mayo de 2025, cuando dejó el Cabildo para incorporarse al gobierno de Ahome.

El dirigente de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo, pidió que las instancias competentes investiguen y determinen si existe alguna responsabilidad de los dos servidores públicos.