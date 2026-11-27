El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, advirtió que ya no hay tiempo para modificar las reglas de representación política que se aplicarán en las elecciones de 2027, debido a que el proceso electoral ya comenzó, mientras que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, llamó a impulsar una reforma política de fondo para eliminar los legisladores plurinominales y la cláusula de sobrerrepresentación de ocho por ciento, cambios que no podrían aplicarse a los próximos comicios.

Martínez Miranda señaló que las inconformidades de los partidos sobre la aplicación de las fórmulas de representación deben resolverse ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que cualquier modificación constitucional tendría que discutirse para futuros procesos.

“Pues ya empezó el proceso electoral, ya no lo permite”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar la Constitución para modificar las reglas de representación de cara a 2027.

El Dato: Alejandro Moreno advirtió que el PRI no avalará ningún procedimiento de renovación del INE si Morena impulsa a una persona incondicional a la 4T, “como lo hizo con Taddei”.

El senador recordó que la anterior reforma electoral no modificó la integración de la Cámara de Diputados, que mantiene 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, por lo que sostuvo que sobre el esquema vigente deben seguir trabajando.

Por su parte, Ignacio Mier convocó al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a discutir una reforma política profunda que elimine tanto los plurinominales como la cláusula de sobrerrepresentación de ocho por ciento. El coordinador de los senadores de Morena sostuvo que los partidos de oposición se beneficiaron de las reglas de representación vigentes desde 1996 y cuestionó que ahora exijan al INE modificar los criterios de asignación.

“Si no hay ocho por ciento, no debe haber plurinominales”, planteó, al recordar que Morena propuso eliminar esos mecanismos, pero la oposición dio marcha atrás a esa posibilidad en 2022 y 2023.

También cuestionó que el PAN, PRI y MC ahora exijan cambios a las reglas de representación, cuando, dijo, no aceptaron reglamentar las coaliciones ni respaldaron las propuestas para eliminar el límite de ocho por ciento y los plurinominales.

Por su parte, Martínez Miranda insistió en que las diferencias deben resolverse en el Congreso o ante las autoridades electorales, y no mediante amenazas de abandonar la contienda o presiones contra el INE.

En otro tema, Martínez Miranda rechazó las advertencias del PAN de no participar en las elecciones de 2027 si no se modifican las reglas de representación, al considerar que los partidos tienen una responsabilidad con la ciudadanía y no deben recurrir a presiones ni chantajes.

“No se puede amenazar, chantajear, decir ‘ya no juego’, porque hay una responsabilidad, no con Morena o con el INE, hay una responsabilidad con los ciudadanos”, sostuvo el senador.

Confió en que Acción Nacional participará en los comicios de junio de 2027 y señaló que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los acuerdos.

Sobre la advertencia de la senadora priista Carolina Viggiano de tomar las instalaciones del INE, Martínez Miranda minimizó la posibilidad y afirmó que se trata de acciones que ocurren en el país. “En este país se toman las instalaciones en todo momento, habrá un acuerdo y se retirarán, es algo que no es novedoso”, dijo.

En Cámara piden diálogo para definir convocatoria

| Por Tania Gómez |

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, advirtió que Morena y sus aliados podrían imponer con mayoría simple la convocatoria para elegir a la presidenta sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE), si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena someterla a votación del pleno, ante la falta de consenso entre las fuerzas políticas.

El legislador del Verde reconoció que las negociaciones entre los grupos parlamentarios permanecen estancadas, en un escenario que resumió como “50 y 50”, por lo que insistió en mantener el diálogo para lograr un acuerdo unánime antes de que el órgano jurisdiccional resuelva.

El diferendo surgió porque la Cámara baja no logró un acuerdo para emitir la convocatoria de registro de aspirantes a la presidencia tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Actualmente, la consejera Blanca Cruz encabeza el organismo de manera provisional.

El PAN impugnó la falta de emisión de la convocatoria y solicitó que se ordenara someterla a consideración del pleno. Raúl Bolaños explicó que, si el TEPJF da la razón al albiazul, Morena y sus aliados podrían aprobarla con su mayoría simple, sin pactar con la oposición.

Calificó esa posibilidad como el “escenario fatal”, pues tres partidos cuestionarían desde el inicio el procedimiento de designación y, por consecuencia, la elección. “Vale más el consenso”, dijo.

Por ello, consideró que los grupos parlamentarios deben continuar las negociaciones incluso mientras esperan la resolución, pues la determinación no tendría que impedir que intenten construir un acuerdo. Precisó que el juicio busca determinar si la Cámara debe someter a votación la convocatoria o si ha cumplido con su responsabilidad de buscar acuerdos.

El diputado reiteró que su apuesta es evitar que la designación de quien encabezará el INE comience con cuestionamientos, cuando el organismo se prepara para organizar los próximos procesos electorales.