Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

No hay indicios de que se vaya a designar antes de que acabe el año a la nueva presidenta consejera del INE.

Han sido varias las ocasiones en que se ha planteado que se lanzaría la convocatoria para abrir el proceso de sustitución de Guadalupe Taddei, de la cual, dicen, que no la están investigando “todavía”, que la tienen localizada, para luego decir que no saben dónde está.

Desde donde se vea, se asoma la discrecionalidad, por decir lo menos. Ha pasado un mes desde que renunció Taddei y cada vez que se le plantea el asunto a las autoridades, incluyendo a la Presidenta, aparecen evasivas o respuestas en que se asegura que “se está investigando”.

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En la medida en que sigamos bajo esta dinámica permea la impunidad. A pesar de los cuestionamientos singulares e intencionados sobre el valor de los videos, hay indicios de que Taddei no quiso presentar su renuncia en un primer momento, lo cual pudo haber provocado confrontaciones con altas autoridades. Taddei pasó de asegurar que iba a esperar a que se “enfriaran” las cosas a renunciar por la puerta de atrás. Los consejeros se enteraron con los hechos consumados. Todo indica se dirimieron en Palacio Nacional o en Gobernación, donde haya sido, la autonomía del Instituto quedó a la deriva.

La renuncia es la manifestación de que Taddei era sostenible por razones que tenían que ver con los videos y con investigaciones periodísticas. Se entiende que se debe llevar a cabo un proceso judicial que no se define de manera pronta y expedita y que hay que investigar, pero en este caso todo va en cámara lenta o no va.

Lo que ha pasado desde hace un mes es el cúmulo de contradicciones. Después de dos semanas de que había renunciado, le congelaron sus cuentas, con ello tuvo el tiempo suficiente para moverlas o para hacer algo en su beneficio. No se actuó de inmediato, a pesar de que había evidencias por como fue su propia renuncia.

No queda claro por qué se ha dejado pasar el tiempo y cada vez que se menciona el tema se buscan salidas para de alguna manera evadirlo. La forma en que actúan provoca una serie de conjeturas que de manera inevitable empujan el asunto que lleva a pensar que de alguna manera se le podría estar protegiendo.

Mientras todo esto sucede, queda claro que el INE viene trabajando a marchas forzadas en medio de una crisis que genera problemas internos. Ciertamente se puede trabajar con 10 consejeros, pero se requiere que sea un número non de ellas y ellos para poder dirimir votaciones que podrían quedar empatadas. Uno de los elementos que definen de manera estratégica al Instituto es que no hay voto de calidad, dicho de otra manera, todos los votos valen igual, a pesar de que algún asunto estuviera eventualmente empatado.

Suponemos que en algún momento tendrá que resolverse este entuerto. Es claro que no hay voluntad política para hacerlo, porque el oficialismo quiere llevar las cosas a los terrenos de su conveniencia, que de alguna forma llevan al control del INE.

Si han venido apoderándose o destruyendo otros organismos en el proyecto de lo que llaman nuevo régimen, el Instituto es una pieza toral en medio del proceso.

Pareciera que durante este mes han tratado de acomodar hasta donde les es posible las cosas. Esto lo sabremos, quisiéramos pensar, en el corto plazo. Va a ser inevitable que se actúe en contra de Taddei a la que, a querer o no, han protegido con las acusaciones en contra de presidentes consejeros del pasado, empezando por Lorenzo Córdova.

Está cantado lo que al final va a pasar. De la insaculación pasaremos a la tómbola con una quinteta conveniente, mientras que Guadalupe Taddei seguirá con su tiempo de gracia.

RESQUICIOS.

Es cierto que no le congelaron sus cuentas a Rubén Rocha Moya. Quizá le bastaba con las pensiones que recibe al mes, las cuales de nuevo le congelaron. Como fuere, desde Palacio Nacional le dijeron que podía apelar.