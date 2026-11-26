Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos recuerda una realidad incómoda: en México, ser mujer sigue implicando un riesgo diferenciado de sufrir violencia, discriminación e incluso perder la vida.

Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentan mes a mes la persistencia de la violencia contra las mujeres a través de registros de feminicidio, violencia familiar, delitos sexuales y llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género. La información proviene de las fiscalías de las 32 entidades federativas y de los centros de atención de emergencias del país.

Estas cifras confirman una realidad que el movimiento feminista ha denunciado durante décadas: la violencia contra las mujeres no es un conjunto de hechos aislados ni una suma de tragedias individuales. Es la expresión de una estructura social que sigue tolerando distintas formas de control, discriminación y agresión contra las mujeres.

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El feminicidio es la manifestación más extrema de esa violencia, pero no surge de manera espontánea. Antes hubo amenazas, acoso, violencia sexual, violencia económica, violencia digital o violencia familiar. Antes hubo señales de alerta. Antes hubo instituciones que no escucharon, que minimizaron o que llegaron demasiado tarde.

Resulta preocupante que, como sociedad, hayamos normalizado estas cifras. Nos escandaliza cada caso mediático, pero rara vez cuestionamos las condiciones que lo hacen posible. Seguimos preguntando qué hizo la víctima, dónde estaba o cómo iba vestida, mientras evitamos discutir por qué tantos agresores actúan con la expectativa de que probablemente quedarán impunes.

A pesar de los avances normativos y del reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, la realidad demuestra que la igualdad sustantiva sigue siendo una promesa incumplida. La existencia de leyes, protocolos y alertas de género pierde sentido cuando miles de mujeres continúan enfrentando obstáculos para acceder a la protección y a la justicia.

Por ello, el 25 de noviembre no debe reducirse a una conmemoración simbólica. Debe ser una exigencia política y ética. Exigir presupuestos, instituciones eficaces, investigaciones rigurosas y acciones que transformen las causas estructurales de la violencia.

Mientras las mujeres sigan viviendo con miedo por el simple hecho de ser mujeres, la deuda permanece. Y mientras esa deuda exista, el feminismo seguirá siendo no una opción ideológica, sino una demanda indispensable de justicia.