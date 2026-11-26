• El PT ante el 25N

Nos piden no pasar por alto las serias acusaciones que hizo ayer, en el arranque de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la diputada local de Hidalgo Orquídea Larragoiti Osorio contra el diputado federal de su propio partido Francisco Javier Vázquez Calixto, a quien denunció por presunto abuso sexual. En un hecho que incluso levantó de sus asientos a legisladoras y legisladores de distintas bancadas que la acompañaron a formalizar la denuncia, Larragoiti expresó: “Tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada y saber que el día de mañana otra mujer puede ser violentada, y violentada de una peor manera”. Lo preocupante, nos señalan, es que al menos hasta el cierre de esta edición, ni el diputado señalado ni las dirigencias estatal y nacional del PT habían emitido algún posicionamiento, aun cuando la diputada les pidió respaldo. Quedamos en espera.

• Recargón presidencial a Nestlé

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Nos hacen ver que la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió dar su respaldo en su conferencia mañanera de ayer a los cafeticultores de Chiapas, quienes reclaman a la empresa Nestlé por los bajísimos precios en los que ésta pretende comprarles el aromático, para luego comercializarlo en un precio muchísimo más alto. “Tienen razón, ellos (los campesinos) dicen: ‘se vende a 580 pesos y se compra a 43 pesos’. Y están pidiendo que se siga comprando entre 50 y 60 pesos… Entonces estamos totalmente de acuerdo con lo que están solicitando”, refirió la mandataria, quien dio cuenta de que giró instrucciones ya a la secretaria de Agricultura, Columba López, para que apoye a los cafeticultores en su negociación con el gigante multinacional de alimentos. Nos hacen ver que con el argumento del libre mercado no faltará quien se ponga del lado de Nestlé. Sin embargo, tiene también un punto a su favor el señalamiento de que no puede ser que el mercado internacional defina el precio del café a través incluso de intermediarios.

• ¿Córdova en Almoloya?

El que ya hasta le puso plazo a una eventual estancia en el penal de Almoloya es el expresidente del INE, Lorenzo Córdova. Cuentan que en una charla con estudiantes del ITAM, el también académico dijo que la carpeta de investigación abierta por la liquidación que recibió al dejar el cargo “no tiene ni pies ni cabeza”, pero podría costarle, dijo, tres o cuatro años de cárcel antes de que siquiera se verifique si tiene o no sustento. El exconsejero contó que en un mes se le sumaron dos denuncias penales, una de ellas presentada por el exrepresentante de Morena en el órgano electoral, Eurípides Flores, por la compra de materiales electorales, acusaciones que, según Córdova tienen que ver con la ofensiva de Morena para deslindarse de la gestión de Guadalupe Taddei, a quien, recordó, el partido respaldó incluso para ampliar sus facultades. Uf.

• A punta de huevazos

Al que le tocó escuchar de primera mano el pleito que se traen en Movimiento Ciudadano Oaxaca fue al propio dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, quien se encontraba como invitado especial en el informe de la diputada local Alejandra García Morlán, cuando militantes de su propio partido exigieron, entre gritos de “¡Fuera Melo!” y acometieron un fúrico lanzamiento de huevos para demandar la salida del coordinador estatal, Francisco Melo Velázquez. Bueno, las demandas subieron de tono al punto que la legisladora en cuestión se molestó porque le robaron cámara. El problema responde a que la dirigencia estatal está dando espacios a políticos llegados de otros partidos, un reclamo que, nos recuerdan, no sólo se ha externado en Oaxaca. Entre las consignas, cuentan que hubo una que seguramente se oyó hasta el templete: una manifestante pidió que se escuchara a la militancia y se quejó de quienes, a su juicio, se la pasan haciendo TikToks. Auch.

• Atajan robos con violencia en el Metro

Relevante, nos comentan, el dato de que se han reducido 58% las carpetas de investigación por casos de robo con violencia en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los datos duros indican que entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 33 carpetas por ese delito mientras que en el mismo periodo de 2026 se contabilizaron sólo 14. Y no sólo eso, sino que, en el mismo periodo del presente año, en los 14 casos reportados se logró la presentación de los presuntos responsables ante el Ministerio Público. Destacan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que hubo cero casos. Y que durante septiembre y octubre se contabilizó apenas un caso en cada mes. Este resultado, nos hacen ver, tiene que ver con la aplicación, por parte del Metro, a cargo de Adrián Rubalcava y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Pablo Vázquez del Operativo Quetzalcóatl. Ahí el dato.

• DEA y la mira en la narcopolítica

Y fue la DEA le que ayer dio de que hablar en lo que varios aprecian como una especie de escalamiento de mensajes contra la narcopolítica en nuestro país. Y es que resulta que ahora la corporación estadounidense a cargo de Terrance Cole abrió números de WhatsApp y de Signal, para que, por esa vía, quien lo desee mande información de manera anónima sobre tres asuntos relevantes: integrantes y asociados de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas (FTO, por sus siglas en inglés); funcionarios gubernamentales corruptos que les proporcionen a éstos apoyo material y sobre redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo. “Juntos podemos exponer la corrupción, interrumpir redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”, refirió en un mensaje en redes, en el que anticipó que así como habrá este canal dedicado para el Cártel de Sinaloa, hoy anunciará los números para las denuncias que se relacionen con el Cártel Jalisco. ¿Qué tal?